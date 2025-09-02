Reparto de "El verano que me enamoré": quiénes actúan en la serie de Prime Video

Elenco de la serie adolescente "El verano en que me enamoré", de Prime Video.

La serie juvenil El verano en que me enamoré, disponible en Prime Video, ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su intrigante historia de amor, amistad y crecimiento. Basada en la trilogía literaria de Jenny Han, la producción ha contado con un elenco talentoso que ha evolucionado a lo largo de sus tres temporadas.

Temporada 1: inicia el triángulo amoroso

Este es el elenco que da vida a los personajes que introducen al público en el mundo de Cousins Beach, donde se establecen las bases del triángulo amoroso que es central en la trama.

Lola Tung protagoniza esta serie con el personaje de Isabel "Belly" Conklin.

La actriz Lola Tung, en el personaje de Isabel "Belly" Conklin.

Christopher Briney es uno de los hermanos Fisher: Conrad Fisher.

Gavin Casalegno es el hermano de Conad, Jeremiah Fisher.

Christopher Briney y Gavin Casalegno como Conrad y Jeremiah, los hermanos Fisher.

Jackie Chung actúa como Laurel Park.

Rachel Blanchard es la madre de Conrad y Jeremiah, Susannah Fisher.

Sean Kaufman es Steven Conklin.

Alfredo Narciso actúa como Cleveland Castillo.

Minnie Mills es Shayla.

Summer Madison personifica a Nicole.

David Iacono actúa como Cam.

Temporada 2: Nuevas incorporaciones y nuevas relaciones

En la segunda entrega de la serie, se agregan nuevos personajes con nuevas dinámicas para el grupo, explorando temas de identidad, salud mental y la complejidad de las relaciones familiares y románticas.

Rain Spencer es quien actúa como Taylor Jewel (personaje que ya aparecía en la temporada 1 pero cobra mayor relevancia en la temporada 2).

Elsie Fisher personifica a Skye.

Kyra Sedgwick es introducida a la trama como Julia.

Rain Spencer (como Taylor Jewel) y Sean Kaufman (como Steven Conklin).

Temporada 3: El cierre y sus nuevos rostros

Estos personajes se unen al elenco de la serie en su última temporada para dar cierre a las historias de los personajes. Es donde Belly y a los hermanos Fisher alcanzan nuevas etapas de sus vidas.

Isabella Briggs es Denise.

Kristen Connolly como Lucinda Jewel.

Tom Everett Scott como Adam Fisher.

Con la conclusión de la serie, los fanáticos se despiden de los personajes que los acompañaron durante tres temporadas, pero la huella que deja el elenco permanece en la memoria colectiva de los seguidores de El verano en que me enamoré.