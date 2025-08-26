Estrenos de series y películas en Prime Video en septiembre 2025: las mejores recomendaciones.

Prime Video es una de las plataformas de streaming que más creció en los últimos años en Argentina. Esto no es ninguna casualidad, sino que la misma decidió apostar fuertemente al público nacional, con producciones originales argentinas, que van desde thrillers hasta las más hilarantes y divertidas comedias.

Uno de los puntos fuertes de Prime Video es su catálogo, el cual la plataforma se encarga de renovar mes tras mes. Septiembre no es la excepción, es por eso que, a continuación te contamos cuáles son las series y películas que llegan al servicio por streaming, además de las mejores recomendaciones.

Estrenos de series y películas en Prime Video septiembre 2025

El mes de septiembre llega aparejado de grandes estrenos de series y películas en Prime Video. La comedia y la distopía no serán los únicos centros de atención, sino que se les suma el documental y el thriller. A continuación te compartimos las películas y series que se estrenan en la plataforma:

La novia (10 de septiembre de 2025): Robin Wright no solo protagoniza esta historia, también se pone detrás de la creación para adaptar la novela de Michelle Frances. La trama se centra en Laura, una mujer que parece tenerlo todo bajo control, hasta que la llegada de Cherry, la nueva pareja de su hijo, despierta dudas y rivalidades que ponen en jaque la armonía familiar.

Tribute (11 de septiembre de 2025): Nacho Vigalondo cambia de registro y, junto a Rubén Ajau, se sumerge en un documental impulsado por Domino's Pizza que recorre la evolución del videojuego en España. No es un repaso frío: combina su experiencia personal como gamer desde los años 80 con testimonios de creadores, jugadores, periodistas y streamers para contar cómo esta industria transformó a toda una generación.

Gen V – Temporada 2 (17 de septiembre de 2025): El universo de The Boys sigue expandiéndose. La segunda temporada de Gen V arrancará con tres episodios y luego mantendrá un ritmo semanal. Vuelven los protagonistas principales, pero la ausencia de Chance Perdomo marcará un antes y un después: la serie le rendirá homenaje en esta entrega. Entre las novedades, se suma Hamish Linklater como Cipher, un personaje que promete dar que hablar.

Hotel Costiera (próximamente): Filmada en la costa italiana, esta serie mezcla lujo mediterráneo, drama y misterio. Jesse Williams interpreta a un exmarine que se convierte en "fixer" de un hotel exclusivo en Positano, hasta que el caso de la hija desaparecida del dueño lo arrastra a una investigación peligrosa. El elenco reúne nombres internacionales y europeos, con figuras como Maria Chiara Giannetta, Alejandra Onieva y Jean-Hugues Anglade.

¿Se pueden ver películas y series en Prime Video sin pagar suscripción?

Sí, se pueden ver películas y series en Prime Video sin pagar suscripción. Para hacerlo es necesario comprar o alquilar la producción en cuestión. Vale aclarar que, de todas formas, no todo el catálogo cuenta con esta opción, sino una selección de películas y series.