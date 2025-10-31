Rápidos y Furiosos: cómo ver en orden cronológico la saga de películas

La saga de Rápidos y Furiosos es una de las más populares del cine de acción moderno. Desde su inicio en 2001, la franquicia ha evolucionado de simples carreras callejeras a épicas misiones de espionaje global. Sin embargo, el orden de estreno no coincide con la cronología de los eventos. Por eso, a continuación te contamos cómo ver la saga en el orden correcto para no perder detalles importantes y seguir la historia conforme suceden los hechos.

Rápidos y Furiosos (2001). La película que lo empezó todo. Brian O’Conner (Paul Walker), un policía encubierto, se infiltra en el mundo de las carreras ilegales para investigar robos de camiones. Allí conoce a Dominic Toretto (Vin Diesel), y nace una amistad (y rivalidad) que definirá la saga.

+Rápido +Furioso (2003). Brian, ahora fugitivo, se une a su amigo Roman Pearce (Tyrese Gibson) para atrapar a un narcotraficante en Miami, Estados Unidos. Aunque Toretto no aparece, introduce personajes clave que volverán más adelante.

Rápidos y Furiosos 4 (2009). Regresa el elenco original. Dom y Brian vuelven a cruzarse mientras investigan el asesinato de Letty (Michelle Rodriguez). Este filme reencamina la saga hacia una narrativa más seria y conectada.

Rápidos y Furiosos 5in Control (2011). La acción se traslada a Río de Janeiro, Brasil. Dom y Brian reclutan a todo su equipo para un gran robo, mientras son perseguidos por el agente Hobbs (Dwayne Johnson). Aquí nace la versión más “blockbuster” de la franquicia.

Rápidos y Furiosos 6 (2013). El equipo busca redimir sus delitos ayudando a Hobbs a atrapar a un grupo de mercenarios. La historia prepara el terreno para el destino de Han y la conexión con la tercera entrega.

Rápidos y Furiosos: Reto Tokio (2006). Aunque fue la tercera en estrenarse, cronológicamente ocurre después de la sexta. Se centra en un nuevo personaje, Sean Boswell, y muestra el trágico destino de Han.

Rápidos y Furiosos 7 (2015). La saga despide a Paul Walker en una emocionante historia donde Deckard Shaw (Jason Statham) busca venganza. Combina acción, emoción y un adiós inolvidable.

Rápidos y Furiosos 8 (2017). Dom traiciona a su familia por motivos ocultos, manipulados por la ciberterrorista Cipher (Charlize Theron).

Rápidos y Furiosos 9 (F9, 2021). La familia Toretto enfrenta a un nuevo enemigo: Jakob, el hermano perdido de Dom. La acción alcanza niveles absurdos… incluso espaciales.