EEUU impulsa un giro tipográfico: Times New Roman desbanca a Calibri

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, asisten a una cena en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, Estados Unidos

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ordenó el martes a los diplomáticos que vuelvan a utilizar la tipografía Times New Roman en las comunicaciones oficiales, calificando la decisión de su predecesor, Antony Blinken, de adoptar Calibri como una medida de diversidad "derrochadora", según un mensaje interno del departamento al que tuvo acceso Reuters.

El departamento bajo Blinken a principios de enero de 2023 había cambiado a Calibri, una fuente moderna sans-serif, diciendo que era un tipo de letra más accesible para las personas con discapacidad, ya que no tenía las características angulares decorativas y era la predeterminada en los productos de Microsoft.

Un mensaje fechado el 9 de diciembre y enviado a todos los puestos diplomáticos de Estados Unidos afirmaba que la tipografía determina la profesionalidad de un documento oficial y que Calibri es informal en comparación con los tipos de letra serif.

"Para restaurar el decoro y la profesionalidad de los productos de trabajo escritos del Departamento y abolir otro programa de DEIA derrochador, el Departamento está volviendo a Times New Roman como su tipo de letra estándar", decía el mensaje, en referencia al "Plan estratégico de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad" del Departamento de Estado durante el Gobierno de Joe Biden.

"Esta norma de formato está en consonancia con la directiva del presidente 'Una sola voz para las relaciones exteriores de Estados Unidos', que subraya la responsabilidad del departamento de presentar una voz unificada y profesional en todas las comunicaciones", añadía.

El Departamento de Estado no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Algunos estudios sugieren que las fuentes sans-serif, como Calibri, son más fáciles de leer para las personas con ciertas discapacidades visuales.

Trump, republicano, actuó rápidamente después de asumir el cargo en enero para erradicar los programas federales de diversidad, equidad e inclusión y desalentarlos en el sector privado y la educación, incluso ordenando el despido de funcionarios de diversidad en agencias federales y retirando la financiación de subvenciones para una amplia gama de programas.

Las políticas se generalizaron después de las protestas a nivel nacional en 2020 contra los asesinatos policiales de personas negras desarmadas, lo que provocó una reacción conservadora. Trump y otros críticos de las iniciativas de diversidad dicen que son discriminatorias contra las personas blancas y los hombres y que han erosionado la toma de decisiones basada en el mérito.

Con información de Reuters