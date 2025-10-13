"Discusiones y llantos": así fue la audiencia contra Felicitas Alvite, la "Toretto" de La Plata

Desde el 12 de abril de 2024, se acusa a Felicitas Alvite de atropellar y matar al motociclista Walter Armand mientras corría una picada en La Plata. Este lunes se llevó a cabo la audiencia clave contra la reconocida Tiktoker platense, la cual concluyó con el dictamen de un cuarto intermedio hasta el próximo 28 de octubre, con el objetivo de que las partes reduzcan la lista de testigos que estarán presentes en el juicio oral.

La jornada se caracterizó por ser "lenta" y por contar con la predominancia de llantos y discusiones.

Por su parte, Flavio Gliemmo, abogado defensor de la joven apodada "La Toretto", realizó un planteo contra el fiscal Fernando Padovan, a quien acusó de ocultar parte de la prueba, lo que provocó que la defensa no pudiera acceder a la totalidad del material. Ante este escenario, Gliemmo solicitó la recusación de Padovan.

Otra de las acusadas en la causa es la joven Valentina Velázquez, amiga de Alvite, quien también estuvo en la sala y a quien se acusa de correr picadas en plena ciudad de La Plata. Al concluir la jornada, Velázquez y Alvite se abrazaron; esta última incluso llegó a llorar. No obstante, fueron separadas y "La Toretto" tuvo que retirarse de la sala y regresar a su casa donde cumple prisión domiciliaria.

Por el momento, a quien se dispuso para quedar a cargo del caso es a la jueza Silvia Hoerr

Al hablar de los motivos por los que se dispuso el cuarto intermedio, se señaló: "La defensa presentó 100 testigos de manera escrita y tanto la querella como la fiscalía 35, por lo que da un total de 135 personas", debido a esto, se tuvo que solicitar un cuarto intermedio para que las partes "acoten la lista"

La nueva convocatoria será llevada a cabo el martes 28 de octubre a partir de las 9.00hs en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2.

Horas previas al comienzo de la audiencia, los familiares y amigos de Rubén Walter Armand se reunieron en la puerta del tribunal para continuar con el reclamo de justicia. Durante el transcurso de la audiencia, varios de ellos pudieron ingresar a la sala.

Las polémicas publicaciones de Felicitas Alvite

Recientemente, la joven acusada por la muerte de Walter Armand, se vio envuelta en polémicas cuando, en el contexto del cumplimiento de su arresto domiciliario, decidió reactivar su perfil de Instagram.

La sospechosa publicó fotos y videos posando frente a un espejo y, ante el repudio de los usuarios, tuvo que cerrar nuevamente su cuenta.

Si bien las imágenes apenas duran segundos, las mismas fueron suficientes para causar indignación en los familiares de Walter y en las redes sociales en general.