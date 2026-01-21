Busca los restos de su familia "bajo los escombros": la tragedia de los palestinos en Gaza

El conflicto en la Franja de Gaza sigue dejando historias que exponen el impacto humano más brutal del genocidio. Los palestinos en el territorio denuncian todos los días la continuidad de los ataques israelíes, que ya se llevaron la vida de 466 palestinos y dejaron heridos a otros 1.245 desde la firma del alto al fuego entre Hamás e Israel en octubre pasado. Una de las últimas historias trágicas que salieron a la luz es la de Hammad, un hombre palestino de 45 años que vive en el barrio de Sabra, en la ciudad de Gaza, y que desde hace casi seis meses intenta recuperar los restos de su familia, asesinada en un ataque aéreo que destruyó por completo su hogar. Pero no solo habló de su historia, sino que hizo un balance de lo que considera una "doble vara" de las potencias internacionales. También alertó que, por la situación en Gaza, hoy los discursos de derechos humanos y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas "perdieron todo sentido".

El bombardeo ocurrió la noche del 15 de diciembre de 2023, cerca de las 23.30, cuando aviones de guerra israelíes lanzaron una bomba de aproximadamente dos toneladas sobre su casa. En el ataque murieron sus seis hijos y su esposa, embarazada de nueve meses. También perdieron la vida su hermano, su cuñada y cuatro sobrinos. Hammad sobrevivió, con múltiples fracturas y heridas graves.

Desde entonces, y en medio del bloqueo israelí que impide el ingreso de maquinaria pesada y equipos especializados, el hombre excava a mano entre los escombros con picos y tamices, ayudado por vecinos del barrio. "Llevo unos 180 días trabajando desde después de la oración de la mañana hasta la de la tarde. A veces sigo incluso en la oscuridad", relató Hammad al corresponsal de la agencia de noticias turca Anadolu.

Hammad contó que, tras el ataque, fue trasladado a un hospital, pero las condiciones eran precarias y el tratamiento insuficiente. Cuando pudo valerse por sí mismo, regresó a lo que quedaba de su casa. Allí encontró primero el pie de su hermano entre los restos del edificio. Con la ayuda de jóvenes del vecindario, logró recuperarlo y enterrarlo junto con otros familiares. Al resto de su familia, continúa buscando entre lo que quedó de la casa, ya que solo pudo identificar algunos restos.

"Identifiqué a mi esposa, pero porque estaba embarazada": el durísimo relato de Hammad

"Mientras buscaba bajo los escombros, sólo pude reconocer a mi esposa por los huesos del feto en su útero", contó Hammad sobre cómo fue que logró identificar a su pareja. Ella estaba embarazada de nueve meses y, debido al intenso bombardeo, no pudieron llegar a ningún hospital. Murió junto a su bebé nonato bajo los escombros de la vivienda.

De sus otros seis hijos logró encontrar fragmentos de los huesos, pero no todos. Sin embargo, dijo sentirse mal fundamentalmente porque, a diferencia de él, muchas familias en Gaza aún no han podido recuperar los cuerpos de sus seres queridos. "¿Cómo pueden las personas que luchan por mantener con vida a sus hijos recuperar a sus muertos de debajo de los escombros?", afirmó.

"Perdieron todo significado": la opinión de Hammad sobre el derecho internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU

El hombre también denunció lo que considera un doble estándar de la comunidad internacional. "Cuando se encuentra el cuerpo de un soldado israelí, el mundo se moviliza. Pero aquí, miles de civiles mueren bajo toneladas de bombas y el silencio es total", afirmó Hammad. En ese sentido, sostuvo que el discurso sobre derechos humanos y el rol del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas "han perdido todo significado"

A pesar de la entrada en vigor de un acuerdo de alto el fuego, Hammad denunció que Israel no permitió el ingreso de suministros básicos para Gaza, como equipos médicos, materiales de construcción, refugios y maquinaria para remover escombros. Además, explicó que necesita tratamiento médico, pero que los cruces fronterizos siguen cerrados.

"Estas personas al menos tienen derecho a ser enterradas con dignidad. Es una responsabilidad humanitaria y moral”, reclamó.

Según cifras difundidas por fuentes palestinas, los ataques israelíes iniciados en octubre de 2023 y prolongados durante más de dos años, provocaron más de 71.000 muertes, 171.000 heridos y la destrucción de cerca del 90% de la infraestructura civil de la Franja de Gaza.