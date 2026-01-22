Trump oficializó la Junta de Paz: uno por uno, todos los integrantes

La Junta de Paz (Board of Peace) impulsada por Donald Trump fue presentada en el Foro de Davos con una lista de líderes de 19 países de Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina. Entre los miembros fundadores aparece el presidente Javier Milei, junto a primeros ministros, cancilleres y jefes de Estado.

“Damos la bienvenida a los miembros fundadores del Consejo de la Paz”, se escuchó en el auditorio principal del Foro Económico Mundial de Davos. Con esa frase se presentó formalmente la llamada Junta de Paz promovida por el presidente estadounidense, una iniciativa que reúne a líderes políticos de distintas regiones del mundo bajo la consigna de promover el diálogo y la estabilidad internacional.

La lista sorprendió por su amplitud geográfica y por la presencia de figuras con posiciones ideológicas muy dispares. Desde Europa Oriental hasta Medio Oriente, pasando por Asia Central y América Latina, el grupo quedó integrado por jefes de Estado, primeros ministros y ministros de Relaciones Exteriores.

Entre los nombres destacados figura el presidente de la Argentina, quien aparece como el único mandatario sudamericano incluido en el núcleo fundador del consejo. Para Milei, la participación en este espacio internacional refuerza su estrategia de posicionamiento global y su alineamiento con figuras y gobiernos que promueven agendas de corte conservador o liberal en lo económico. También integra la nómina el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Inicialmente Trump había mandado la invitación a 60 países, pero muchos de ellos lo rechazaron, mayoritariamente los europeos. Otros aceptaron pero no participaron de la ceremonia como en el caso de Rusia.

Integrantes de la Junta de Paz presentes en Davos

Estos son los miembros fundadores de la Junta de Paz, anunciados en el Foro de Davos: