Javier Milei firmó el ingreso de Argentina al Board of Peace.

En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el presidente Javier Milei firmó el ingreso de la Argentina al Board of Peace (Junta de Paz), la nueva "ONU de la ultraderecha" que promueve el presidente Donald Trump. La membresía de esa organización tiene una vigencia de tres años, luego se espera que los países miembros contribuyan con más de 1000 millones de dólares para su financiación.

El lanzamiento de la Junta que impulsa el gobierno norteamericano fue respaldado también por Kazajstán, Uzbekistán, Bielorrusia, Hungría, Canadá, Paraguay, Israel, Arabia Saudita, Turquía, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán y Qatar, mientras que hubo otros países invitados que decidieron no asistir o declinaron su participación en el Board.

En principio, la organización había sido concebida para ayudar a poner fin a la guerra de ‍Gaza, pero ahora se considera que tendrá un papel más amplio y algunos temen que rivalice o socave a las Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, el propio Trump, quien preside la Junta, sostuvo que no pretende reemplazar a la ONU.

A excepción de los Estados Unidos, ningún otro miembro permanente ‌del Consejo de Seguridad de la ONU, las cinco naciones con más poder ⁠de decisión sobre el derecho internacional desde el final de ⁠la Segunda Guerra Mundial, se comprometieron a unirse a la Junta que impulsa Trump.

Según informó la agencia Reuters, Rusia planteó a última hora del miércoles que estaba evaluando la propuesta que estaba estudiando la propuesta del presidente de los EE.UU. Por su parte, Francia se negó a participar, mientras que el Reino Unido planteó el jueves pasado que no se unirá por el momento. En tanto, China fue invitada, pero no confirmó su ingreso.

La puesta en marcha de la ⁠Junta fue respaldada por una resolución del Consejo de ‌Seguridad de las Naciones Unidas, como parte del plan de paz de Trump para Gaza. Por su parte, el portavoz de la ONU, Rolando Gómez, dijo que su participación en el Board solo se daría en ese contexto.

La Junta de Paz de Trump busca posicionarse en Gaza

Los estatutos de la denominada Junta de Paz establecerán como objetivo central la promoción de la paz a nivel global, de acuerdo con una copia del documento a la que tuvo acceso la agencia Reuters. En ese marco, el expresidente Trump ya designó a varios altos funcionarios de su país para integrar el organismo, además de sumar al ex primer ministro británico Tony Blair.

La iniciativa se da en un contexto de fuerte tensión en Medio Oriente, luego de que el alto el fuego acordado en Gaza en octubre quedara virtualmente sin efecto tras meses de incumplimientos. Desde entonces, Israel y el grupo Hamás se acusan mutuamente por los reiterados episodios de violencia, que provocaron la muerte de soldados israelíes y cientos de civiles palestinos.

En los últimos cruces, ambas partes volvieron a señalarse por nuevas violaciones del acuerdo. El gobierno israelí sostiene que Hamás demoró la entrega del último cadáver de un rehén, mientras que la organización palestina denuncia que Israel mantiene restricciones sobre el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, en medio de una crisis humanitaria que continúa agravándose.