Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy domingo 9 de noviembre 2025

Los beneficios de Cuenta DNI.

Cuenta DNI ofrece como cada día los mejores beneficios y descuentos para domingo 9 de noviembre de 2025. Se trata de la billetera virtual del Banco Provincia, que brinda buenas opciones para poder ahorrar algunos pesos en un momento muy sensible del año, donde cada pequeño gasto de menos que se tenga sirve mucho y va dirigido a distintas áreas sensibles de la economía, con el fin de generar más consumo.

Este domingo como siempre se brinda las mejores opciones para el público en ferias y mercados bonaerenses, así como también en universidades y en comercios de cercanía (no alimentos). Con más de 8 millones de usuarios activos, la aplicación amplía mes a mes su red de beneficios, transformándose en una política económica cotidiana que impacta directamente en el consumo popular.

Todos los descuentos que hay para hoy domingo 9 de noviembre 2025

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Cuándo son los descuentos de Cuenta DNI en supermercados

Los descuentos en supermercados llegan recargados este mes.

Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día.

20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. Chango Más: 20% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro.

20% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Vital: 20% los martes y domingos, con reintegro máximo de $20.000 por persona.

20% los martes y domingos, con reintegro máximo de $20.000 por persona. Carrefour: 10% todos los miércoles, también sin tope.

10% todos los miércoles, también sin tope. Toledo : 20% los miércoles, sábados y domingos, con devolución inmediata.

: 20% los miércoles, sábados y domingos, con devolución inmediata. Supermercados del interior bonaerense: 15% los martes y miércoles, con límite semanal de $6.000.

15% los martes y miércoles, con límite semanal de $6.000. Nini Mayorista: 20% los martes, hasta $20.000 por día y persona.

Uno por uno, otros descuentos de Cuenta DNI para aprovechar en noviembre de 2025