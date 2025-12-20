Brasil 2026 en auto: cuántos km son, qué multas pueden hacerte y cómo se encuentra la ruta 14.

Con el verano a la vuelta de la esquina, cada vez más argentinos empiezan a planear sus vacaciones y Brasil vuelve a posicionarse como uno de los destinos favoritos para arrancar el 2026. Aunque el avión sigue siendo una opción rápida, muchos eligen viajar en auto para tener mayor libertad y recorrer algunas de las playas más buscadas del sur brasileño, como Florianópolis o Balneario Camboriú.

Para quienes salen desde Argentina, el trayecto por tierra implica un viaje largo. En promedio, el recorrido supera los 1.100 kilómetros, dependiendo del punto de partida y del destino final en Brasil. Gran parte del camino se realiza por la Ruta Nacional 14, conocida como la Autovía del Mercosur, que atraviesa Entre Ríos, Corrientes y Misiones, paralela al río Uruguay, hasta llegar al cruce fronterizo de Paso de los Libres, una de las principales puertas de ingreso al país vecino.

Cómo es la Ruta 14 para viajar a Brasil desde Argentina

La Ruta 14 es una de las más transitadas del país, especialmente durante la temporada alta, y en los últimos meses se reforzaron los controles viales. Según informó la Dirección de Prevención Vial de Entre Ríos, se implementó un esquema con mayor presencia de radares fijos y móviles para controlar la velocidad y reducir los accidentes de tránsito. Esto implica que los conductores deben extremar la atención, sobre todo en los tramos señalizados.

En 2026, muchos argentinos tomarán la Ruta 40 rumbo a Brasil.

En cuanto a las multas, las infracciones más comunes, como circular sin luces bajas encendidas o exceder los límites de velocidad, pueden superar los 500 mil pesos. Por eso, respetar las normas de tránsito no solo es clave para evitar sanciones, sino también para garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.

La Ruta 14 se encuentra operativa y en condiciones para un viaje largo, aunque el alto flujo vehicular en verano obliga a planificar paradas, revisar el estado del vehículo y salir con tiempo. La recompensa es cruzar la frontera y comenzar unas vacaciones a orillas del mar en Brasil, con la tranquilidad de haber llegado de manera segura.