¿Puede crecer la gripe H3N2 hasta ser una pandemia?: esto dice la OMS sobre la influenza K

La gripe H3N2 puso en alarma a los sistemas sanitarios globales, por su impacto y su crecimiento, al punto que la variante K llegó a la Argentina y se comenzaron a confirmar los primeros casos. Con el trágico recuerdo del Covid-19 todavía fresco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó acerca de los alcances de este virus y sobre si existe posibilidad de que se convierta en una pandemia.

Según reportó un informe de la OMS sobre la situación global de la influenza A, "los virus del subclado K fueron particularmente evidentes a partir de agosto de 2025 en Australia y Nueva Zelanda, y se han detectado en más de 34 países en los últimos 6 meses".

La entidad global sanitaria reportó que "a nivel mundial, la actividad de la influenza ha aumentado desde octubre de 2025, con predominio de los virus de influenza A entre los virus detectados a nivel mundial".

"En muchos países del hemisferio norte, los niveles de infecciones respiratorias agudas aumentan en esta época del año. Estos aumentos suelen deberse a epidemias estacionales de patógenos respiratorios como la influenza, el virus respiratorio sincitial (VRS) y otros virus respiratorios comunes. El momento exacto de inicio, la duración, la magnitud y la gravedad de cada epidemia pueden variar según la ubicación, influenciados por múltiples factores como el tipo de virus circulantes (incluyendo la influenza y otros patógenos respiratorios), la inmunidad relativa de la población y las condiciones ambientales", consignaron.

Por otra parte, "en los países, áreas y territorios templados y subtropicales del hemisferio sur, la actividad de la influenza disminuyó en general a partir de junio de 2025 y se mantuvo baja hasta agosto".

Sin embargo, señalaron, que se ha "observado un ligero aumento desde septiembre". "Los virus de influenza A(H1N1)pdm09 predominaron en junio y julio; sin embargo, los virus A(H3N2) han predominado desde septiembre", advirtieron.

Cuáles son los síntomas de la Gripe H3N2

Los principales síntomas asociados a la variante K incluyen:

Fiebre alta y súbita.

Dolores musculares intensos.

Tos seca.

Fatiga extrema.

Molestias gastrointestinales (diarrea o dolor abdominal).



El cansancio y el dolor muscular marcan especialmente esta ola, según especialistas británicos. Los grupos de mayor riesgo son:

Adultos mayores de 65 años.

Menores de cinco (5) años.

Personas inmunodeprimidas (tratamiento contra el cáncer, VIH-SIDA) o con enfermedades crónicas (pacientes con diabetes, asma, afecciones respiratorias o cardíacas, insuficiencia renal o inmunodepresión).

Mujeres embarazadas.



La gripe K puede confundirse con COVID-19, por lo que los especialistas recomiendan diagnósticos combinados para acelerar tratamientos y evitar errores clínicos.