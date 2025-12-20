EEUU incauta un buque frente a costas venezolanas, dicen funcionarios

Por Idrees Ali y Phil Stewart y ‍Nolan D. McCaskill

20 dic (Reuters) - Estados Unidos incautó un petrolero frente a la costa de Venezuela en aguas internacionales, según informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo que se produce pocos días después de que el presidente ‍estadounidense, Donald Trump, anunciara un "bloqueo" a todos los petroleros ⁠sancionados que entran y salen de Venezuela.

Esto marcaría la segunda vez en las últimas semanas que Estados Unidos ha incautado un tanquero cerca de Venezuela y se produce en medio de un despliegue militar estadounidense en la región.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó que la Guardia Costera incautó un petrolero que estuvo atracado por última vez en Venezuela.

"Estados Unidos seguirá persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región", dijo en un comunicado en redes sociales.

Tres funcionarios estadounidenses informaron a Reuters el sábado por la mañana que el buque había sido incautado.

La Guardia Costera y el Pentágono remitieron las preguntas a la Casa Blanca, que no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Los ministerios de Comunicación y de ‌Petróleo de Venezuela y la petrolera estatal PDVSA no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

La empresa ⁠británica de gestión de riesgos marítimos Vanguard indicó que se creía que ⁠el buque era el Centuries, con bandera panameña, interceptado al este de Barbados en el Mar Caribe.

Jeremy Paner, socio del bufete de abogados Hughes Hubbard, con sede en Washington y exinvestigador de la OFAC, afirmó que el buque no ha sido sancionado por ‍Estados Unidos.

"La incautación de un buque que no está sancionado por Estados Unidos marca un nuevo aumento en la presión de Trump sobre Venezuela", declaró Paner. "También contradice la declaración de Trump de que ⁠Estados Unidos impondría un bloqueo a todos los petroleros sancionados"

TRUMP ‌PIDE UN BLOQUEO

Trump anunció el martes que ordenaría un "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela".

Desde que las fuerzas estadounidenses incautaron un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela la semana pasada, se ha implementado un embargo efectivo. Buques cargados con millones de barriles de petróleo permanecen en aguas venezolanas para evitar ser incautados.

Desde la primera incautación, las exportaciones de crudo venezolano han disminuido drásticamente.

Aunque muchos buques que cargan petróleo en Venezuela están sometidos a sanciones, ‌otros que transportan ‌petróleo del país y crudo de Irán y Rusia no han sido sancionados, y algunas empresas, en particular la estadounidense Chevron, transportan petróleo venezolano en sus propios buques autorizados.

China es el mayor comprador de crudo venezolano, que representa aproximadamente el 4% de sus importaciones, y los envíos en diciembre van camino de superar los 600.000 barriles diarios, según los analistas.

Por ahora, el mercado está bien abastecido y hay millones de barriles de crudo en ​petroleros frente a las costas de China a la espera de ser descargados. Si el embargo se mantiene durante algún tiempo, es probable que la pérdida de casi un millón de barriles diarios de suministro de crudo haga subir los precios del petróleo.

Desde que Estados Unidos impuso sanciones energéticas a Venezuela en 2019, los comerciantes y refinadores que compran petróleo venezolano han recurrido a una "flota en la sombra" de petroleros que camuflan su ubicación y a buques sancionados por transportar petróleo iraní o ruso.

La "flota en la sombra" se considera expuesta a posibles medidas punitivas por parte de Estados Unidos, según han señalado analistas navieros.

Centuries, que cargó en Venezuela bajo el nombre "Crag", transportaba unos 1,8 ‍millones de barriles de crudo venezolano Merey con destino a China, según documentos internos de la petrolera estatal PDVSA.

El buque zarpó de aguas venezolanas el miércoles tras ser escoltado brevemente por la Armada venezolana, según fuentes de la compañía e imágenes satelitales obtenidas por TankerTrackers.com. El crudo fue comprado por Satau Tijana Oil Trading, uno de los muchos intermediarios involucrados en las ventas de PDVSA a refinadores independientes chinos, de acuerdo con los documentos.

Hasta esta semana, de los más de 70 petroleros en aguas venezolanas que forman parte de ​la flota en la sombra, alrededor de 38 están bajo sanciones del Tesoro estadounidense, mostraron datos de TankerTrackers.com. De ellos, al menos 15 están cargados con crudo y combustible.

La campaña de presión de Trump sobre Maduro ha incluido un aumento de la presencia militar en la ​región y más de dos docenas de ataques militares contra buques en el Océano Pacífico y el mar Caribe cerca de Venezuela, que han matado al menos a 100 personas. Trump también ha dicho que pronto comenzarán los ataques terrestres ⁠de Estados Unidos contra el país sudamericano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado que el despliegue militar estadounidense tiene como objetivo derrocarlo y hacerse con el control de los recursos petroleros de la nación miembro de la OPEP, que son las mayores reservas de crudo del mundo.

