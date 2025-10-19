Orgullo Riojano: Camila Aguirre Ramos hace historia y alcanza la final del G1 en Bolivia

La joven promesa del tenis riojano, Camila Aguirre Ramos, jugará por segunda semana consecutiva una final de la gira Sudamericana de Tenis. Esta vez, será en el Torneo COSAT Grado 1 “Cóndor de Plata”, que se disputa en Cochabamba, Bolivia. La tenista argentina alcanzó la definición tras una gran actuación en semifinales.

La riojana Camila Aguirre Ramos venció en semifinales de la categoría Sub-14 a la brasileña Gabriela Rezende por un contundente 6/4 y 6/2, en un partido que se disputó este jueves. Con este triunfo en sets corridos, la joven tenista se aseguró un lugar en la final del Torneo COSAT Grado 1 “Cóndor de Plata”, que se lleva a cabo en Cochabamba, Bolivia.

Al igual que en las instancias previas, la riojana Camila Aguirre Ramos exhibió un juego sólido y contundente, imponiendo su ritmo y dominio a lo largo del encuentro. La victoria en sets consecutivos mantuvo la línea de sus actuaciones anteriores, donde había superado con autoridad a la peruana Nicole Miranda Ríos (6/2 y 6/1) y a la ecuatoriana Miranda Fuentes Orellana (6/0 y 6/1).

El único encuentro de la semana en el que Camila Aguirre Ramos necesitó tres sets para quedarse con la victoria fue en su debut, cuando superó a la local Inés Bustillos —principal favorita al título— por 6/2, 2/6 y 6/4.

Nuevos triunfos

La riojana de 13 años buscará cerrar una gran semana y completar una excelente gira de cuatro semanas, coronándola con su primer título de un Sudamericano Grado 1, recordando que la semana pasada fue subcampeona en el COSAT Grado 1 de Argentina (Copa Argentina en Salta).

En los próximos días, Camila Aguirre Ramos disputará la final del certamen, donde se enfrentará a la colombiana Pamela Duque Salazar, segunda favorita del torneo. La tenista cafetera accedió al partido decisivo tras vencer en semifinales a la peruana Ana Camila Mannucci por 6/3 y 6/4.

La riojana Jazmín Ortenzi arrasó en el W35 de Brasil en singles y dobles

La tenista Jazmín Ortenzi inició su participación en el Torneo W35 de São Paulo, Brasil, con una victoria contundente. En la primera ronda del certamen, la joven riojana de 23 años derrotó con claridad a la local Luana Plaza por 6/0 y 6/1, resultado que le permitió avanzar a la siguiente instancia del torneo, que distribuye 30 mil dólares en premios y puntos para el ranking WTA.

Ortenzi, tercera preclasificada del cuadro principal, enfrentará en la siguiente instancia a la ganadora del cruce entre las argentinas Josefina Estévez y Marina Bulbarella, ambas provenientes de la etapa clasificatoria.

Además de su participación en singles, la jugadora también compite en el cuadro de dobles junto a la colombiana Paulina Pérez García. En su debut, la dupla venció por 6/2 y 6/1 a las brasileñas Eduarda Lages y Catarina Melleiro, accediendo así a los cuartos de final, donde se medirán ante la chilena Antonia Vergara y la argentina María Florencia Urrutia.