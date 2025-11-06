Liberá espacio en tu celular con la nueva función de WhatsApp

Truco para más almacenamiento en WhatsApp.

La función de WhatsApp, que comenzó a activarse en Android e iOS, muestra qué conversaciones ocupan más espacio y permite eliminar fotos, vídeos y documentos de gran tamaño con solo un toque. Para quienes tienen el celular al límite de almacenamiento, esta actualización ofrece una forma rápida y segura de recuperar espacio sin afectar mensajes importantes ni la continuidad de las conversaciones.

Cómo funciona la herramienta de gestión

La nueva opción aparece tanto en chats individuales como en grupos. Desde el perfil de cada conversación, se accede a una sección que muestra todos los archivos compartidos, ordenados por tamaño o tipo. Allí es posible:

Ver cuáles son los elementos que más memoria ocupan .

Seleccionar múltiples archivos de forma manual.

Eliminar fotos , vídeos o documentos sin borrar la conversación completa.

Revisar qué chats acumulan más contenido pesado y gestionarlos uno por uno.

Este sistema reemplaza el antiguo proceso, en el que era necesario navegar por los ajustes generales de almacenamiento y revisar todo el contenido de la aplicación. Ahora, la limpieza es más directa, segmentada y comprensible para cualquier usuario.

¿Por qué conviene usar esta función?

En muchos dispositivos, especialmente los de gama media o baja, el espacio interno se llena rápidamente con videos reenviados, memes, audios largos y documentos que se acumulan a lo largo del tiempo. La nueva herramienta permite:

Recuperar memoria sin esfuerzo.

Evitar la saturación del almacenamiento, que suele ralentizar el sistema.

Mantener las conversaciones intactas, eliminando solo lo necesario.

Reducir el tiempo que lleva ordenar la galería del teléfono.

Además, resulta ideal para usuarios con múltiples grupos activos, donde los archivos se envían de manera constante y pueden ocupar varios gigabytes sin que el usuario lo note.

Un paso más para optimizar tu celular

Con esta actualización, WhatsApp avanza hacia una experiencia más ordenada y eficiente, ofreciendo herramientas claras para administrar el almacenamiento sin comprometer tus chats. Si usás mucho la app y tu teléfono suele quedarse sin espacio, esta función puede marcar una gran diferencia en el día a día.