WhatsApp presentó su nueva app para Apple Watch

Whatsapp lanzó una versión renovada para el reloj inteligente de Apple.

WhatsApp dio un paso importante para quienes usan Apple Watch: la popular aplicación de mensajería lanzó una versión renovada para el reloj inteligente de Apple que permite leer, responder y gestionar mensajes sin necesidad de sacar el iPhone del bolsillo. La actualización ya está disponible y promete una experiencia mucho más completa y fluida desde la muñeca.

Entre las principales novedades, WhatsApp para Apple Watch ahora permite ver notificaciones de llamadas, leer mensajes completos —incluso los más largos—, enviar respuestas rápidas y grabar mensajes de voz directamente desde el reloj. Además, los usuarios pueden reaccionar a los chats con emojis, visualizar fotos y stickers en alta calidad y acceder a un historial de mensajes más amplio, todo con la seguridad del cifrado de extremo a extremo.

Qué podés hacer con WhatsApp en el Apple Watch

La nueva versión incorpora varias funciones muy esperadas por los usuarios del ecosistema Apple. A continuación, un repaso por las más destacadas:

Notificaciones de llamadas: ver quién te llama sin mirar el iPhone.

Mensajes completos: leer conversaciones completas directamente desde la muñeca.

Mensajes de voz: grabar y enviar audios desde el Apple Watch.

Reacciones con emojis: responder con reacciones rápidas a los mensajes recibidos.

Multimedia mejorado: imágenes y stickers se muestran con mayor nitidez.

Historial ampliado: acceder a más mensajes previos en cada chat.

Desde Meta confirmaron que esta actualización es solo el comienzo y que planean sumar nuevas funciones en futuras versiones, manteniendo siempre el foco en la privacidad y el cifrado de extremo a extremo que caracteriza a la plataforma.

Con esta integración más profunda, WhatsApp busca fortalecer su presencia dentro del ecosistema de Apple y ofrecer una alternativa práctica para quienes prefieren mantener la comunicación activa sin depender tanto del teléfono.

En un contexto donde los wearables ganan cada vez más protagonismo, la llegada de WhatsApp al Apple Watch con funciones completas representa un avance clave en la forma de mantenerse conectado de manera cómoda y segura.