WhatsApp finalmente llega a Apple Watch: cómo usarlo

La nueva aplicación no funciona de forma completamente independiente: sigue siendo una extensión del iPhone.

Desde que el Apple Watch se lanzó en 2015, los usuarios de WhatsApp solo podían recibir notificaciones en el reloj, sin poder abrir conversaciones completas ni usar funciones avanzadas. Con esta actualización, la app da un salto importante en funcionalidad y accesibilidad. La versión beta ya circula para algunos usuarios en iOS vía TestFlight.

La nueva aplicación no funciona de forma completamente independiente: sigue siendo una extensión del iPhone. Para utilizarla, el reloj debe estar enlazado al teléfono y correctamente configurado. Esto asegura que el cifrado de extremo a extremo se mantenga, ya que todos los mensajes siguen canalizándose a través del teléfono principal.

Cómo instalar y comenzar a usar WhatsApp en el Apple Watch

Aquí te explicamos los pasos para activar la función desde tu iPhone y aprovechar al máximo la experiencia en el reloj:

Asegúrate de tener la última versión de WhatsApp en iOS y de estar registrado en el programa de pruebas de la app (TestFlight). Instalá la versión beta de WhatsApp compatible con watchOS desde TestFlight. En el iPhone, abrí la app Apple Watch → sección “Mi reloj” → buscá WhatsApp → seleccioná “Instalar” si no aparece automáticamente. Una vez instalada, en el Apple Watch vas a poder: Ver la lista completa de chats

Leer mensajes recientes

Responder mensajes mediante teclado táctil , dictado o emojis

Grabar y enviar notas de voz desde la muñeca Recordá que el iPhone debe permanecer cerca del reloj, ya que la app depende de la conexión y del teléfono para funcionar. Si se pierde la conexión, la app quedará limitada a solo notificaciones.

Qué funciones ofrece y qué queda por llegar

La nueva app de WhatsApp para Apple Watch incorpora mejoras importantes:

Acceso completo a los chats , no solo a notificaciones

Grabación de audios desde el reloj

Envío rápido mediante emojis o dictado de voz

Interfaz optimizada para la pantalla del Apple Watch

Sin embargo, algunas funciones todavía no están disponibles en esta fase beta, como la apertura de documentos o videollamadas desde el reloj. La versión pública aún no tiene fecha confirmada. La compañía indicó que lanzará la app para todos los usuarios cuando se complete la prueba de estabilidad.

Con esta actualización, WhatsApp da un paso importante hacia la integración con dispositivos wearables, convirtiendo al Apple Watch en un verdadero centro de comunicación, no solo un espejo del teléfono. Si estás entre los primeros usuarios que pueden acceder a la beta, actívala ahora y descubrí cómo cambiará tu flujo de mensajes desde la muñeca.