Entradas Wos en La Plata 2025: precios, dónde comprar y fecha de cuándo toca

Wos se presenta en La Plata.

Luego de haber arrasado con la venta de más de 30 mil tickets en menos de 2 horas agotando seis veces el estadio de Obras Sanitarias en la Ciudad de Buenos Aires, Wos anunció que despedirá el año en el Hipódromo de La Plata. Después de su paso por grandes lugares y giras multitudinarias, el artista regresa a los escenarios bonaerenses con una propuesta mas íntima y no por esto menos poderosa, buscando una conexión más cercana con los suyos.

Las seis funciones completamente agotadas en tiempo récord reafirman las enormes expectativas que produce el joven artista, quien comenzó rapeando en El Quinto Escalón y se convirtió en poco tiempo en una figura representativa del freestyle nacional, al punto que fue campeón de la Batalla de Gallos Internacional. Tras este hito, decidió lanzarse y dedicarse a su carrera como artista solista y logró una consolidación muy grande, de la mano de tema que llegaron al conocimiento popular como "Arrancármelo" y "Canguro".

Cuándo toca Wos en La Plata 2025

Wos se presenta el próximo 20 de diciembre en el Hipódromo de La Plata.

Precios para Wos en La Plata 2025

Entrada general: $55.000 + $8.000 por carga de servicio.

Wos vive un gran presente.

Presente de Wos en la música

Wos sigue escalando en la prestigiosa escena de la música Nacional desde su arrolladora potencia y despiadada y la vez sutil poesía con la que cautivó a Indio Solari con quien comparten una canción “Quemarás”. También contó con la colaboración de Ricardo Mollo, con quien hizo “Culpa” clásico del agite en sus directos, y de Natalia Lafourcade , artista de inmensa trayectoria en el mundo de habla hispana. Y la Selección Argentina lo adoptó como banda sonora con “Arrancármelo” que acompañó en Qatar 2022 a los dirigidos por Lionel Scaloni.

Así el cantante logra unir generaciones que en combinación con géneros tan vertebrales como el rock, rap y por momentos grandes destellos de sonidos muy 90’s, Figura clave de la escena contemporánea, Wos ha logrado trascender géneros, generaciones y estilos, fusionando rap, rock y canción con una lírica profunda, sensible y desafiante. Su intensidad sobre el escenario y su mensaje comprometido lo consolidan como una voz generacional que marca el pulso cultural de toda una época. Su más reciente single, “Así nomás”, producido por Evlay y editado por Doguito Récords —el sello fundado junto a su socio y manager Peter Ehrlich—, fue lanzado por sorpresa como un regalo para sus fans, tras el éxito arrasador en la venta de entradas para sus shows.