Chau Racing: los 8 jugadores que se van en 2026 tras el adiós en la Copa Libertadores

Los jugadores que se van de Racing en 2026, tras el adiós en la Copa Libertadores.

Racing quedó eliminado en las semifinales de la Copa Libertadores y ya piensa en el 2026, al margen de que todavía le queda la ilusión del Torneo Clausura del fútbol argentino. El club de Avellaneda visualiza la siguiente temporada y fundamentalmente el mercado de pases, ámbito en el que la dirigencia liderada por Diego Milito no estuvo a la altura de las circunstancias en sus dos ocasiones hasta ahora.

A la espera de la definición del futuro como entrenador de Gustavo Costas, cuyo contrato terminará en diciembre próximo, la "Academia" se focaliza en el futuro inmediato. Si bien todo indica que el ídolo continuará como director técnico, los refuerzos serán fundamentales para llegar a un acuerdo y renovar el vínculo. En esa línea, también será clave sostener la base del plantel profesional actual, aunque habrá alrededor de ocho futbolistas que se marcharán por diferentes motivos.

Los 8 jugadores que se irían de Racing en el 2026

Marco Di Césare

El central perdió terreno en la consideración porque bajó mucho el nivel y es uno de los apuntados desde Europa para una posible salida en el próximo mercado. Todo indica que, sin demasiado rodaje, saldrá para que el club de Avellaneda recaude dinero por su pase.

Gastón Martirena

El carrilero derecho uruguayo ya rechazó sondeos desde Italia y Rusia en el pasado, aunque en esta oportunidad podría salir rumbo a Europa o a otros destinos. También será importante en este sentido el futuro de su competidor por el puesto Facundo Mura, a quien se le termina el contrato en diciembre.

Santiago Quirós

El defensor zurdo juvenil está muy relegado en la consideración de Costas, por lo que seguramente saldrá a préstamo para sumar minutos en otro equipo de menor relevancia.

Martín Barrios

El mediocampista de contención uruguayo no entra ni siquiera en el recambio de primera línea y ya no tiene la continuidad que tuvo en el primer semestre. Para colmo, ocupa un cupo de extranjeros y se irá en breve.

Juan Ignacio Nardoni

El volante es uno de los grandes apuntados para marcharse, aunque no se irá por menos de 12 millones de dólares netos. Tuvo ofertas de todo tipo y permaneció para pelear la Libertadores, aunque su futuro estaría en el Viejo Continente.

Nardoni, el gran apuntado en Racing para una venta fuerte.

Adrián Balboa

El centrodelantero charrúa jugó poco y nada, en general no estuvo a la altura de las circunstancias y es muy probable que se vaya porque no hay lugar para él en el equipo titular.

Adrián Fernández

El volante ofensivo que arribó desde San Telmo no tuvo continuidad, demostró no estar a la altura y es muy posible que se marche cedido a otra institución para sumar minutos.

Ramiro Degregorio

El delantero juvenil apenas es una pieza de recambio, no tuvo muchas oportunidades y su destino estaría a préstamo en otra institución.

Los casos de jugadores de Racing que serán analizados para el 2026