Video: el histórico recibimiento de los hinchas de Racing previo al partido con Flamengo por Copa Libertadores

En la previa de un enfrentamiento fundamental frente a Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, los hinchas de Racing Club realizaron un histórico recibimiento para su equipo en el Cilindro de Avellaneda. Mientras ambos planteles ingresaban al terreno de juego, las tribunas del Estadio Presidente Perón se llenaron de bengalas y fuegos artificiales que duraron varios minutos, provocando un ambiente lleno de emoción a pocos minutos de comenzar el encuentro. La 'Academia' buscará revertir el 1 a 0 en contra sufrido en Rio de Janeiro para meterse en la final del certamen después de 58 años.

Por qué Santiago Sosa no juega la vuelta entre Racing y Flamengo por Copa Libertadores

El mediocampista con pasado en River Plate y la MLS sufrió una fractura de seno maxilar superior derecho en el cruce de ida ante el 'Mengao': en los minutos finales, impactó de lleno con su compañero Marcos Rojo al saltar a cabecear una pelota. Por tal motivo, debió someterse a una cirugía y, si bien ya fue dado de alta, se espera que tenga al menos un mes y medio de recuperación, por lo que prácticamente se pierde lo que resta de competencia hasta fin de año.

Racing vs. Flamengo: ficha técnica

Torneo: Copa Libertadores (vuelta de semifinales).

Copa Libertadores (vuelta de semifinales). Fecha: Miércoles 29 de octubre de 2025.

Miércoles 29 de octubre de 2025. Horario: 21:30 horas (Argentina).

21:30 horas (Argentina). Estadio: Presidente Perón (El Cilindro de Avellaneda).

Presidente Perón (El Cilindro de Avellaneda). Árbitro principal: Piero Maza (Chile).

Piero Maza (Chile). TV: Fox Sports y Telefe.

Fox Sports y Telefe. Streaming: Disney+ y MiTelefe.

Noticia en desarrollo...