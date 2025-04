Ricardo Mollo realizó una reflexión sobre su carrera artística en la música.

Ricardo Mollo es uno de los artistas exponentes de la música argentina por su extensa trayectoria como guitarrista de Sumo y posterior a eso, su liderazgo en Divididos, banda que actualmente sigue vigente en este ambiente. A su 67 años y junto a Diego Arnedo, que tiene 72; y Catriel Ciavarella, con 41, siguen vigentes con una intensa vorágine de actividades y previo a uno de sus próximos recitales, el artista realizó una declaración vinculada a su carrera que puso a llorar al rock nacional.

Sin dudas que Divididos es una de las bandas más importantes del rock nacional y continúa vigente a través de recitales durante todo el año. En la antesala del próximo show en Mendoza que será el 10 de mayo, el grupo brindó algunas entrevistas y en una de ellas Mollo reflexionó sobre su futuro y el del grupo.

Divididos es una de las bandas históricas del rock nacional.

"¿Hay Divididos para rato?", fue la pregunta que le hicieron ligada a la extensa trayectoria. "¿Qué voy a hacer? Esto que elegí a los 9 años sin querer... mirá si lo voy a abandonar ahora en lo mejor de mi vida, ni loco. Hasta que nos de los rifles, dijo el Cóndor", lanzó el cantante y guitarrista, dejando en claro que a pesar de los años, su motor fue, es y seguirá siendo la música.

Más atrás, Mollo había analizado cómo es la manera que tiene de ejecutar las canciones y la guitarra furiosa que siempre lo caracterizó no solo a él, sino al enfoque del power trío. "Técnicamente conozco por lo menos 150 guitarristas argentinos que tocan mejor que yo. Tengo una manera de hacer las cosas que es propia. Por suerte, después de muchos años de haber escuchado a tantos guitarristas que me han influenciado, he llegado a encontrarme conmigo y eso me parece que es el punto más lindo. Soy el mejor guitarrista que puedo ser", sostuvo.

Mollo apuntó contra Milei en pleno show de Divididos: "Cumplen órdenes"

Ricardo Mollo es uno de los artistas referentes del mundo del rock nacional en Argentina y viene de presentarse en el Teatro Flores con Divididos. En uno de los recientes recitales, el cantante y guitarrista de 67 años reaccionó luego de que el público haga un cántico en contra de Javier Milei y dijo lo que todos piensan del presidente.

En la noche del domingo 23 de marzo, Divididos llevó adelante un show más en el mítico Teatro Flores, donde suelen tocar de manera frecuente. La banda conformada por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella hizo vibrar al público con las canciones más icónicas de su discografía y en un momento dado, la gente aprovechó el parate entre el final de un tema y el inicio de otro para realizar un cántico en contra de Javier Milei.

En ese momento, Mollo se mimetizó con el público y brindó unas palabras que resonaron en la música. "Y nosotros acá con el señor Cóndor, somos potencialmente jubilados", dijo refiriéndose a su edad, de 67 años, y a la de Diego Arnedo, que tiene 72, en el marco de la reciente marcha a favor de los jubilados que tuvo una violenta represión policial. "No nos olvidemos que son solo muñecos", siguió el artista, quien comenzó a hacer gestos de estar manejando un títere y luego el saludo militar para definir al gobierno de Javier Milei.

"Solo cumplen órdenes... No nos extraviemos con los muñecos. Ahí arriba hay mucho más", agregó Mollo, quien siempre se caracterizó por ser crítico a las políticas del gobierno de Milei. El líder de Divididos también reflexionó sobre el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en este 24 de marzo a través de distintos posteos realizados en sus historias de Instagram.