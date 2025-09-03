Ricardo Mollos hizo un sorpresivo anuncio sobre Divididos.

Divididos, la histórica banda liderada por Ricardo Mollo, vuelve a encender los escenarios de Neuquén. El grupo se presentará el sábado 6 de septiembre en el estadio Ruca Che, y la expectativa es enorme. A pocas horas de su arribo a la capital neuquina, Mollo sorprendió a sus seguidores con un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Agotamos el Ruca Che”, expresó el cantante en un registro que parece haber sido grabado durante los ensayos previos al show. Con el humor que lo caracteriza, también bromeó sobre el clima patagónico: “Habrá que llevar abrigo porque va a estar fresco, pero caliente”, en alusión al fervor que promete un estadio lleno.

La noticia del “sold out” confirma una vez más el poder de convocatoria de La Aplanadora del Rock, que después de más de tres décadas de carrera sigue cosechando multitudes en cada ciudad que visita.

Cuál será el gesto solidario de Divididos en Neuquén

Pero el anuncio no quedó solo en lo musical. Mollo informó que durante el ingreso al estadio estará presente la Fundación SI, que recibirá donaciones de alimentos no perecederos y ropa en buen estado para colaborar con las personas que más lo necesitan.

En Neuquén, la Fundación cuenta con 74 voluntarios que trabajan en tres proyectos centrales: las recorridas nocturnas, el programa “Si Pueden” y la Residencia Universitaria. La organización, nacida en 2017, tiene como objetivo promover la inclusión social de los sectores más vulnerables del país, una causa que Mollo y la banda apoyan de manera activa.

Con entradas agotadas, un público expectante y una propuesta solidaria que suma valor al show, Divididos promete regalar una noche inolvidable en el Ruca Che. Una vez más, la música y la solidaridad se unen de la mano de Ricardo Mollo y compañía.