Lágrimas en el rock nacional por lo que anució Ricardo Mollo: "Terminamos".

La frase sacudió a todo el universo del rock nacional. “Terminamos”, dijo Ricardo Mollo en una entrevista reciente, y aunque a primera vista sonó a despedida, lo que terminó fue algo que los fanáticos esperaban hace años: un nuevo disco de Divididos.

Sí, después de 16 años de silencio discográfico, la “aplanadora del rock” tiene listo su nuevo trabajo. Así lo confirmó el propio Mollo en una entrevista con Luzu TV, donde explicó que el proceso fue largo y que comenzó incluso antes de la pandemia. “Terminamos un disco después de 16 años”, celebró el cantante y guitarrista, dejando entrever la emoción que significa cerrar esta etapa creativa tan prolongada.

Aunque todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento, Mollo adelantó que el álbum verá la luz en agosto de este año, y se permitió relativizar la ansiedad de los fanáticos: “Después de 16 años, un par de meses no es nada”. La espera se hizo sentir y también se hizo notar en la agenda del grupo.

Divididos decidió bajar el ritmo de sus presentaciones en vivo para poder enfocarse completamente en la finalización del disco. Según Mollo, la prioridad fue darle forma y cerrar este nuevo hijo musical que, sin dudas, será uno de los lanzamientos más importantes del 2025 en el rock argentino.

Ricardo Mollo hizo emocionar al rock nacional por lo que dijo de Divididos: "Mirá si voy a dejar"

Ricardo Mollo es uno de los artistas exponentes de la música argentina por su extensa trayectoria como guitarrista de Sumo y posterior a eso, su liderazgo en Divididos, banda que actualmente sigue vigente en este ambiente. A su 67 años y junto a Diego Arnedo, que tiene 72; y Catriel Ciavarella, con 41, siguen vigentes con una intensa vorágine de actividades y previo a uno de sus próximos recitales, el artista realizó una declaración vinculada a su carrera que puso a llorar al rock nacional.

Sin dudas que Divididos es una de las bandas más importantes del rock nacional y continúa vigente a través de recitales durante todo el año. En la antesala del próximo show en Mendoza que será el 10 de mayo, el grupo brindó algunas entrevistas y en una de ellas Mollo reflexionó sobre su futuro y el del grupo.

"¿Hay Divididos para rato?", fue la pregunta que le hicieron ligada a la extensa trayectoria. "¿Qué voy a hacer? Esto que elegí a los 9 años sin querer... mirá si lo voy a abandonar ahora en lo mejor de mi vida, ni loco. Hasta que nos de los rifles, dijo el Cóndor", lanzó el cantante y guitarrista, dejando en claro que a pesar de los años, su motor fue, es y seguirá siendo la música.

Más atrás, Mollo había analizado cómo es la manera que tiene de ejecutar las canciones y la guitarra furiosa que siempre lo caracterizó no solo a él, sino al enfoque del power trío. "Técnicamente conozco por lo menos 150 guitarristas argentinos que tocan mejor que yo. Tengo una manera de hacer las cosas que es propia. Por suerte, después de muchos años de haber escuchado a tantos guitarristas que me han influenciado, he llegado a encontrarme conmigo y eso me parece que es el punto más lindo. Soy el mejor guitarrista que puedo ser", sostuvo.