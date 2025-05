Natalia Oreiro salió a dar explicaciones tras la polémica por el video junto a Mollo en San Telmo.q

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo son una de las parejas de artistas más reconocidas de país y en las últimas horas, se encuentran en el ojo de la tormenta por un video que los expuso en redes sociales mientras caminaban por las calles de barrio de San Telmo. Horas más tarde, la actriz y cantante de 47 años realizó un descargo donde expuso todo lo que sintió a la hora de negarse para una foto con una reflexión contundente que despertó todo tipo de reacciones.

Una fanática de Divididos filmó la situación donde otra mujer charlaba muy amablemente con Ricardo Mollo y le comentó que habían viajado desde Santiago del Estero para estar en Buenos Aires. El líder de Divididos se limitó a sonreír y agradecer, pero ni bien le pidieron una foto, intervino Natalia Oreiro de manera abrupta. En este contexto, donde luego el episodio se viralizó en las redes sociales y cuestionaron el accionar, la actriz rompió el silencio.

"No pensaba pasar por acá para aclarar nada porque me parecía que no era necesario, pero como no me gusta la polémica, preferí contar el contexto. Primero y principal, me parece super importante tener la libertad de decir lo que uno quiere hacer: decir que no, no está mal y no estar disponible para el deseo del otro no es un problema de uno, sino, en todo caso, del otro", comenzó Oreiro. "Estábamos con mi pareja y con mi hijo paseando un domingo como cualquier familia. A veces me olvido que de repente no somos cualquier familia, pero me encantaría poder serlo, a veces para tener la libertad de poder pasear como cualquier otro", agregó.

Oreiro se negó a una foto mientras paseaban con Mollo y su hijo Merlín Atahualpa en el barrio de San Telmo.

La artista uruguaya grabó el video desde su casa y duró casi tres minutos, donde quiso explicar algunos pormenores detrás del video viral con Mollo. "Se empezó a juntar mucha gente. Y de repente una persona empieza a filmarme muy de cerca sin pedirme permiso y yo estaba con mi hijo al lado, y esa situación para mí fue altamente incómoda. No me gusta que lo filmen, no me gusta que compartan fotos de él ni que lo suban a las redes. Es menor de edad y además no elige esto", sostuvo. En el cierre del descargo, Oreiro dejó en claro que más allá de que se considera una persona agradecida con lo que le tocó vivir como artista, "eso no quiere decir que yo esté disponible todo el tiempo, porque también soy una persona común con un trabajo extraordinario". Y cerró: "Si no se entendió, lo siento mucho, pero me parece súper importante que se respete la negativa de alguien a no querer acceder al deseo del otro".

Lo volvió a hacer: qué pasó con Ricardo Mollo a sus 67 años en pleno recital de Divididos en Flores

Ricardo Mollo es uno de los artistas históricos del rock nacional en Argentina y a sus 67 años, sigue vigente en el mundo de la música con una intensa agenda. El líder de Divididos brindó un efusivo recital en el Teatro Flores y en uno de ellos, protagonizó un momento que despertó todo tipo de reacciones en el público y luego se viralizó en las redes sociales.

Divididos es sin dudas una de las bandas históricas del ambiente de la música argentina y sigue vigente a través de varias presentaciones durante el año en distintas partes del país. El contraste de llenar estadios y al mismo tiempo tocar en el Teatro Flores, que tiene una capacidad de casi 1900 personas, es uno de los detalles más cautivadores del grupo conformado por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella.

La banda se presentó el miércoles 23 de abril y lo hará de vuelta el jueves 24. En medio del recital, Ricardo Mollo lo hizo de vuelta: se puso la guitarra en la boca y comenzó a hacer un solo, tal como suele hacer en algunos de los recitales de Divididos. La habilidad del cantante y guitarrista de 67 años generó fervor en el público presente en el Teatro Flores y luego se trasladó a las redes sociales.

Cabe recordar que Divididos también anunció recitales para el próximo 4 y 5 julio en el Movistar Arena. Las entradas ya están disponibles en la página del lugar ubicado en Villa Crespo y uno de los planes de financiación disponibles para poder comprarlas es de 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.