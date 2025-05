El video de Ricardo Mollo y Natalia Oreiro que encendió la polémica.

Ricardo Mollo y Natalia Oreiro son una de las parejas más reconocidas dentro del ambiente de la cultura en Argentina y cada uno se encuentra inmerso en sus actividades artísticas. En medio de una intensa vorágine por parte del líder de Divididos y la actriz y cantante uruguaya, se filtró un video que los expone y despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Sin dudas que tanto Ricardo Mollo como Natalia Oreiro tienen una amplia trayectoria en el ambiente cultural, con la diferencia que la actriz y cantante sumó trabajos en televisión como conductora. Ambos mantienen su vida personal de manera muy resguardada y no suelen interceptarlos en público, pero en las últimas horas, se los vio caminando en el barrio porteño de San Telmo.

Ricardo Mollo y Natalia Oreiro se conocieron en el año 2001.

Una fanática filmó la situación donde otra mujer charlaba muy amablemente con Ricardo Mollo y le comentó que habían viajado desde Santiago del Estero para estar en Buenos Aires. El líder de Divididos se limitó a sonreír y agradecer, pero ni bien le pidieron una foto, intervino Natalia Oreiro de manera abrupta.

"No no, por favor, sino no podemos...", lanzó Oreiro mientras tomó del brazo a su pareja y siguieron caminando por la feria de San Telmo. Esta situación encendió la polémica en las redes sociales, donde muchas personas opinaron que la reacción de ambos estuvo bien, aunque otras, mostraron su descontento por no prestarse a la foto con los fanáticos.

Natalia Oreiro decidió contar lo que vivió con Adrián Suar: "De los pelos"

Natalia Oreiro sorprendió al recordar un insólito momento que vivió junto a Adrián Suar y generó controversia. La famosa actriz rememoró la época en la que trabajaba con Suar y contó una anécdota que tuvo un desafortunado final: amenazas, bronca y hasta un ataque físico.

En una entrevista que brindó para el ciclo radial Vuelta y Media, conducido por Sebastián Wainraich, Julieta Pink y Pablo Fábregas, Oreiro reveló que se toma muy en serio su rol como actriz, al punto que llega a enojarse cuando las cosas no salen como esperaba. "Yo hace muchos años que trabajo y lo he hecho con varios actores. Me acuerdo de hacerlo con Adrián y un día lo agarré de los pelos", confesó la actriz uruguaya.

Esta situación se dio mientras grababan Solamente Vos, la telenovela que fue furor en El Trece, y se generó un tenso ambiente en el estudio de grabación. "O sea, mi personaje lloraba, abría la puerta y él tenía que decir un texto. La quinta vez que no le salía el texto, lo agarré y le dije: ‘O me lo decís, o me voy a mi casa’. Y él era el jefe, era el dueño del canal".

A esto, Wainraich replicó: "Sí, yo estaba ahí. Yo era el psicólogo en ese momento y, un día, vos no te acordás, pero nos dijiste: ‘Ustedes improvisen, hagan la boludeces que hacen, yo entro después y decimos la letra bien'". Sin poder disimular su actitud con lo que acababa de decir el conductor, Oreiro cerró el tema: "Bueno, así soy".