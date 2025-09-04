El famoso músico Egberto Gismonti se presentó en Argentina y el Chango Spasiuk fue uno de sus invitados de lujo.

El destacado artista de folklore Chango Spasiuk fue protagonista de un momento especial junto al músico brasileño Egberto Gismonti, quien brilló en el Teatro Coliseo ante un público extasiado y con grandes invitados como Rodolfo Mederos. El compositor del chamamé le dedicó un posteo más que emotivo en sus redes sociales, tras una noche de lujo.

El notable artista brasileño, de 77 años, celebró su retorno a Buenos Aires junto a su pequeño grupo, conformado por el violonchelista Jaques Morelenbaum y el guitarrista Daniel Murray. Sin embargo, la presencia del Chango Spasiuk hizo emocionar a todos los fans del folklore argentino. Luego, el misionero subió fotos del show y recordó la primera vez que escuchó la música del famoso compositor del país vecino.

“En 1987, cuando estudiaba antropología en la Universidad de Misiones, escuché por primera vez el disco ‘Alma’ de Egberto Gismonti. Once años después, en 1998, en un festival de jazz en Austria, tuve la oportunidad de tocar con Cyro Baptista en un proyecto que interpretaba música de Villalobos”, escribió Chango Spasiuk y agregó: “Recuerdo que, al bajar a desayunar al hall del hotel, lo vi a él tomando café. Me sentí tan abrumado que no me animé a hablarle y, en su lugar, busqué una postal en la conserjería y me mandé una carta a mí mismo para recordarme que lo había visto personalmente”.

El mensaje del Chango Spasiuk para los nuevos músicos: “Paciencia”

En ese sentido, el chamamecero completó su historia particular: “Años después, antes de la pandemia, recibí una llamada sorpresa desde el teléfono del productor Daniel González. Era Egberto Gismonti, invitándome a desayunar en el hotel donde se alojaba. Hoy, a 38 años de haber escuchado sus discos por primera vez y después de haber mantenido un amor constante y una conexión profunda con su música, tuve la oportunidad de sentarme frente a él y tocar el acordeón junto a su piano”.

Chango Spasiuk compartió fotos y un emotivo texto para el artista brasileño Egberto Gismonti.

“La vida sigue sorprendiéndome. Para aquellos que recién comienzan y desean que las cosas sucedan rápidamente, les digo: cultiven la paciencia, no se desanimen en el camino”, señaló Spasiuk para las nuevas generaciones y explicó: “Yo esperé casi 40 años para tocar junto a un maestro que admiro profundamente. Comparto con ustedes mi gratitud y alegría. Un abrazo”.

Cabe recordar que Gismonti es un compositor, pianista, guitarrista y multinstrumentista brasileño cuyo estilo abarca diversos estilos musicales que transitan desde la música popular brasileña, al jazz y la música académica. Algunas de sus composiciones han sido versionadas por otro destacado intérprete argentino como lo es Pedro Aznar.