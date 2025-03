El famoso acordeonista Chango Spasiuk se manifestó sobre la represión que sufrieron los jubilados en las inmediaciones del Congreso.

El famoso músico y cantante Chango Spasiuk volvió a dejar en claro su oposición al Gobierno nacional con las impactantes fotos que compartió en sus redes sociales de la represión que se registró en la última marcha de jubilados. Además, la figura del folklore escribió con un mensaje claro y fuerte en sus redes. Se trata de una nueva crítica que manifiesta el destacado compositor contra las políticas que lleva adelante el presidente Javier Milei.

De esta manera, el artista misionero utilizó su perfil de Instagram para compartir una historia donde se ven tres de las imágenes más contundentes de la jornada y que tiene a los adultos mayores como víctimas del ataque policial. En el medio, Chango Spasiuk puso la frase “Vergüenza” para describir las postales que dejó la violenta jornada del miércoles, cuando las fuerzas de seguridad aplicaron el “protocolo antipiquetes” en la marcha de jubilados.

Cabe mencionar que en el marco de la brutal represión desatada por el gobierno de Javier Milei, las fuerzas de seguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich tuvieron detenidos con precinto a dos niños de 12 y 14 años. Según indicaron testigos y la madre de uno de ellos, ambos adolescentes salían del colegio cuando se encontraron con la manifestación y fueron atacados por la Policía.

Este jueves, la Justicia ordenó la inmediata liberación de los 114 detenidos por la Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina (PFA) durante la protesta. "Se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión", se advirtió la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires.

La historia de Instagram que compartió Chango Spasiuk para repudiar la represión a los jubilados.

El Chango Spasiuk no se olvidó de Milei y revolucionó al folklore en pleno show: "Los jubilados"

El Chango Spasiuk es uno de los artistas más queridos del ambiente del folklore y no es la primera ocasión que demuestra su oposición a Javier Milei. En el Festival de la Música del Litoral del año pasado había manifestado: "Estamos felices, pero no nos olvidamos de los estudiantes, ni de las universidades, ni de los jubilados, ni de toda la gente que la está pasando mal ahora".

"La música y la cultura no es solamente recreación, también es un espacio para pensar en voz alta lo que somos, dónde estamos y la historia que nos atraviesa. Si no dijera eso, sería un hipócrita que está totalmente desconectado de la gente que te rodea", agregó Spasiuk durante su espectáculo en el mencionado evento cultural. El público respondió con gritos y aplausos en sintonía con lo dicho por el músico, quien no se quedó callado frente al complejo contexto económico del país.

Además, el famoso acordeonista Chango Spasiuk se manifestó para apoyar a la banda infantil Canticuénticos, luego de que su popular canción "Hay Secretos" fuera eliminada del portal Educ.ar por el Gobierno nacional. “Es hermosa esta canción para niños, que la borraron del Ministerio de Educación y la prohibieron de alguna manera”, lamentó en una entrevista radial con Víctor Hugo Morales.

En esa ocasión, el referente del chamamé consideró: “Me parece que hay secretos pesados que no hay que guardar y hay que tener memoria”. “La cultura y la música es un espacio, no solamente de recreación, sino para ejercitar la memoria”, afirmó y remarcó que “la música se nutre de la historia que nos atraviesa”.