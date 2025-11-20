Tinto de verano: la receta fácil para refrescarte con estilo

Solo necesitás vino tinto joven y gaseosa de limón para prepararlo.

El tinto de verano es la bebida española por excelencia para combatir el calor. Con solo dos ingredientes principales, esta receta se convierte en la opción ideal para quienes buscan una alternativa ligera y refrescante al vino tradicional. En esta guía completa te contamos cómo prepararlo, qué vino elegir y con qué acompañarlo para crear el aperitivo perfecto.

¿Qué es el tinto de verano y en qué se diferencia de la sangría?

Esta bebida típica de España consiste en una mezcla sencilla de vino tinto y gaseosa de limón, servida con hielo y rodajas de limón. A diferencia de la sangría, que lleva frutas picadas, azúcar y a veces licor, el tinto de verano es más ligero y menos alcohólico. Su preparación es inmediata y no requiere conocimientos especiales de coctelería, lo que lo hace perfecto para reuniones espontáneas.

La elección del vino: clave para un tinto de verano perfecto

El secreto para un buen tinto de verano está en seleccionar un vino tinto joven y ligero, con notas afrutadas que armonicen con la gaseosa de limón. No es necesario usar vinos caros - todo lo contrario. Los vinos jóvenes de cosecha funcionan perfectamente y mantienen la esencia de esta bebida económica y accesible.

5 consejos para preparar el mejor tinto de verano

Proporciones equilibradas: La medida tradicional es mitad vino y mitad gaseosa, pero podés ajustarla según tu preferencia. Fruta fresca: Las rodajas de limón son esenciales, pero podés agregar naranja o pomelo para variar. Temperatura ideal: Servilo bien frío con abundante hielo para maximizar su efecto refrescante. Toque de menta: Unas hojas de menta fresca le darán un aroma y sabor adicional. Mezcla suave: Revolvé los ingredientes con cuidado para evitar que pierda la efervescencia.

Acompañamientos perfectos para tu tinto de verano

Esta versátil bebida combina excelentemente con tapas y platos españoles. La tortilla de papas es su compañera clásica, pero también podés servirla con boquerones en vinagre, papas bravas o flamenquines crujientes. Para una opción más informal, unas aceitunas o frutos secos son suficientes para realzar su sabor.

Receta de tinto de verano: paso a paso

Ingredientes:

1 botella de vino tinto joven (750 ml)

1 botella de gaseosa de limón (750 ml)

Rodajas de limón

Hielo en cubos

Hojas de menta (opcional)

La proporción ideal es una parte de vino por una de gaseosa.

Preparación:

En una jarra grande, verté el vino tinto frío. Agregá la gaseosa de limón en igual proporción que el vino. Incorporá abundante hielo y las rodajas de limón. Revolvé suavemente para integrar los ingredientes sin perder las burbujas. Serví inmediatamente en vasos altos, decorando con hojas de menta si deseás.

Variantes y sugerencias

Para quienes prefieren explorar más allá de la receta clásica, existen deliciosas variantes. El tinto de verano con blanco sustituye el vino tinto por uno blanco, creando una versión aún más refrescante. También podés experimentar con gaseosas de pomelo o naranja, o agregar unas gotas de licor de hierbas para un toque más complejo.