Un astrólogo adelantó cómo le irá a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores.

Un astrólogo arriesgó y pronosticó qué puede llegar a pasar en Racing vs. Flamengo, por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2025. El equipo dirigido por Filipe Luis se impuso por 1-0 en la ida de en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, por lo que ahora el cuadro de Gustavo Costas deberá revertir sí o sí el marcador en Argentina para avanzar a la final.

El elenco de Brasil está adelante en la llave gracias al gol de Marcos Rojo en contra y ahora se disputará la revancha en el "Cilindro" de Avellaneda. En tanto, del otro lado del cuadro aparecen Liga de Quito y Palmeiras, con la ventaja de 3-0 de los ecuatorianos como locales en el primer enfrentamiento.

Un astrólogo vaticinó que Racing puede dar vuelta la serie contra Flamengo: "Partido vibrante"

Desde la cuenta especializada llamada Fútbol, Tarot, Astrología, Numer. y quiromancia (@magiandtarot) pronosticaron que hay un "elemento agua en la Academia, que tendrá por lo menos un gol para ponerse en ventaja". Incluso, adelantaron que se tratará de un "partido vibrante, lleno de emociones" y hasta que "podria haber una expulsión o lesión de cara a la final". En el final, remataron: "Espero y deseo que pase la Academia!".

La astrología le da chances a Racing frente a Flamengo.

¿Cuándo juegan Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores? Hora, TV en vivo y streaming

La revancha se disputará el miércoles 29 de octubre del 2025 a las 21.30 horas en el "Cilindro" de Avellaneda, con la transmisión en vivo en la televisión de Telefe y Fox Sports. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de MiTelefe, DGO, Telecentro Play, Cablevisión Flow y Disney+. El árbitro principal será el chileno Piero Maza.

La posible formación de Racing vs. Flamengo

Con la baja confirmada de Santiago Sosa entre los once, por la fractura en el maxilar sufrida en la ida, todo indica que Costas elegirá a Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Balboa. De cualquier manera, Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni y Luciano Vietto también pelean para meterse en el equipo titular.

¿Qué necesita Racing para eliminar a Flamengo y pasar a la final?