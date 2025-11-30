Día Nacional del Mate: lugares para probar mate en platos, postres y cócteles de Buenos Aires

El Día Nacional del Mate impulsa propuestas gastronómicas que exploran nuevas formas de incorporar este símbolo cultural en tragos y platos de autor

El Día Nacional del Mate invita a explorar nuevas formas de incorporar este emblema cultural a la gastronomía, más allá de la clásica infusión. Diversos espacios porteños desarrollaron propuestas creativas que integran yerba mate en cócteles, platos y experiencias sensoriales únicas. Las opciones destacadas se describen en los siguientes apartados.

Mixtape

En Belgrano, Mixtape presenta una reinterpretación del clásico Southside en la que el mate adquiere un rol central. La barra trabaja con la ginebra mendocina El Profeta, infusionada en frío con una yerba seleccionada para preservar su costado herbal sin derivar en un amargor intenso.

La mezcla incluye jugo de lima, menta fresca, almíbar y un bitter cítrico que potencia el perfil aromático del cóctel. El Profeta, elaborado con botánicos como enebro, cardamomo y palo santo, acompaña la infusión aportando estructura y equilibrio.

La propuesta se sirve con pequeñas preparaciones saladas y livianas que resaltan la frescura del trago, manteniendo la línea de coctelería personal que caracteriza al bar y que acompaña su estética musical.

Casa Cavia

En Palermo, Casa Cavia ofrece una mirada sofisticada del uso del mate en coctelería. La barra conducida por Flavia Arroyo trabaja desde un enfoque minimalista que revaloriza ingredientes conocidos desde nuevas perspectivas.

Su creación destacada es el cóctel 06, elaborado con Gin Tanqueray infusionado en yerba mate y trigo tostado, vermouth seco de palta, jerez y pera. El resultado es una bebida de perfil elegante, herbal y bien estructurado.

Este cóctel acompaña preparaciones como langostinos curados o pesca del día, integrándose de manera equilibrada al menú de la casa y aportando un matiz distintivo al recorrido gastronómico.

Pizza Cero

En Recoleta, Pizza Cero suma su interpretación propia del mate dentro de la coctelería contemporánea. La barra presenta una versión del Gin Germain elaborada a partir de la infusión de yerba mate Apóstoles. Ese proceso aporta un perfume vegetal con un amargor tenue que se equilibra con jugo de naranja, licor Saint Germain y menta fresca.

Servido en vaso largo, el cóctel muestra cómo el mate puede integrarse en tragos modernos sin opacar al resto de los ingredientes. La infusión requiere un tiempo de reposo preciso para lograr intensidad sin dominar el conjunto.

La propuesta convive con el menú clásico del local, donde se destacan pizzas finas, empanadas caseras y platos de inspiración mediterránea, generando un maridaje natural para este perfil de bebida.

Bares y restaurantes porteños desarrollan versiones creativas que integran yerba mate en coctelería y gastronomía

La Capitana

En Almagro, La Capitana -bodegón y vermutería temática dedicada a la figura de Eva Perón- incorpora un cóctel especial durante noviembre, creado con motivo del Día del Militante Peronista.

La preparación combina gin Athos, licor de hesperidina y licor de piel de naranja amarga con un almíbar casero de yerba mate y un toque de limón que aporta frescura. Se trata de un cóctel aromático y equilibrado, servido en copa martini con borde de azúcar y canela.

La propuesta se integra al menú tradicional del bodegón, reconocido por sus carnes, pastas y platos clásicos porteños como milanesas y pasteles de papa, consolidando una experiencia gastronómica ligada a la identidad local.