Una vez más, el Lollapalooza se celebrará en Argentina.

Luego de la espectacular acogida que tuvo la noticia de los 10 headliners de la próxima edición, con Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, y Paulo Londra, entre otros, Lollapalooza Argentina dio a conocer el esperado lineup por día, y con esta noticia empieza oficialmente el conteo para la gran fiesta de la música en el Hipódromo de San Isidro. Producido por DF Entertainment junto a C3 Presents, el festival más grande del país inaugurará su segunda década en Argentina con una edición colosal tanto por la calidad como por la cantidad de músicos involucrados. Con más de 100 artistas de todo el mundo y una curaduría sobrada de talento y diversidad, vuelve a demostrar por qué es el encuentro musical más esperado del año.

Por el calibre de las figuras que encabezan cada jornada y la heterogeneidad musical que atraviesa toda la programación, cada día de Lollapalooza Argentina 2026 tendrá el peso de un festival completo. Es esa potencia multiplicada la que convierte a Lolla en un verdadero megafestival: tres experiencias en un solo fin de semana, con propuestas que cruzan géneros, generaciones y fronteras, y garantizan una vivencia musical inolvidable, lo que hará de esta una propuesta realmente imperdible para todos.

Lineup del Lollapalooza 2026 en Argentina.

Cuándo es el Lollapalooza en Argentina 2026

El Lollapalooza se celebra el 13, 14 y 15 de marzo de 2026.

Las entradas se compran por la página de AllAccess.

El Lineup de Lollapalooza día por día

Lollapalooza promete un lineup imperdible.

Viernes 13 de marzo : Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell, RØZ, Militantes del Climax, Little Boogie, Easykid, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.

Sábado 14 de marzo : Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Marttein, Joaquina, Amigo de Artistas, Tobika, Imbermind, Terra y Paula Os.

Domingo 15 de marzo: Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, CeroUnno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale, y Reybruja.

