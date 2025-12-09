Champions League hoy: horarios y partidos del martes 9 de diciembre

La jornada 6 de la fase de liga de la UEFA Champions League se juega con todo con fuerte presencia argentina. Este martes, el máximo torneo de clubes del continente europeo presenta una grilla de partidos con protagonistas de la Albiceleste distribuidos en varios de los encuentros más atractivos del día.

Alexis Mac Allister será una de las figuras a seguir cuando el Liverpool visite al Inter de Milán en el estadio Giuseppe Meazza. El mediocampista campeón del mundo atraviesa un momento complicado con los Reds, que llegan a este compromiso en medio de una crisis institucional tras la exclusión de Mohamed Salah del plantel. El egipcio protagonizó un escándalo al declarar que el club lo había "tirado debajo del autobús", lo que derivó en su ausencia para este duelo clave.

Liverpool marcha 13° en la clasificación con nueve puntos y necesita sumar para mantenerse en zona de playoffs, mientras que el Inter ocupa el cuarto puesto con 12 unidades tras cuatro victorias en cinco presentaciones. El equipo de Milán cuenta con Lautaro Martínez, quien ha marcado en cada uno de sus últimos cinco partidos como local en Champions y suma ocho goles en ese lapso.

Otro argentino que buscará brillar es Julián Álvarez, quien liderará el ataque del Atlético de Madrid en su visita al PSV Eindhoven. El delantero surgido en River Plate lleva nueve goles en sus últimos diez partidos de Champions League y es la principal carta ofensiva del conjunto del Cholo Simeone. Los Colchoneros suman nueve puntos y se ubican en el puesto 12°, apenas uno más que su rival holandés. El PSV llega en gran forma con 14 partidos invictos, aunque nunca logró vencer al Atlético en seis enfrentamientos previos.

En el Camp Nou, el Barcelona de Hansi Flick recibirá al Eintracht Frankfurt con la obligación de ganar. Los catalanes apenas cosecharon siete puntos en cinco fechas y están lejos de los puestos de clasificación directa a octavos de final. Vienen de caer 3-0 ante el Chelsea en Londres y necesitan una reacción inmediata. El equipo alemán, por su parte, atraviesa un momento crítico tras ser goleado 6-0 por el RB Leipzig en la Bundesliga y lleva cuatro partidos sin victorias en Europa.

Otro duelo que promete será el Atalanta vs. Chelsea en Bérgamo. Ambos equipos están igualados con diez puntos en la tabla general y buscan asegurar su lugar entre los primeros ocho. El Chelsea viene de golear 3-0 al Barcelona con el brasileño Estevao como figura, mientras que el conjunto italiano acumula tres partidos sin recibir goles en la competencia continental.

Horarios de los partidos de la Champions League de hoy

Jornada 6