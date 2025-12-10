Israel aprueba casi 800 viviendas en tres asentamientos de Cisjordania

Ampliación de las carreteras de circunvalación israelíes en Cisjordania ocupada por Israel

Israel dio el visto bueno definitivo a la construcción de 764 viviendas en tres asentamientos de Cisjordania ocupada, según ha informado este miércoles el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

El ultranacionalista Smotrich, que se opone a la creación de un Estado palestino, dijo que desde el comienzo de su mandato, a finales de 2022, el Consejo Superior de Planificación del Gobierno ha aprobado unas 51.370 unidades de vivienda en Cisjordania, territorio que los palestinos buscan para un futuro Estado.

"Continuamos la revolución", dijo Smotrich en un comunicado, añadiendo que la última aprobación de unidades de vivienda "es parte de un claro proceso estratégico de fortalecimiento de los asentamientos y garantizar la continuidad de la vida, la seguridad y el crecimiento ... y la preocupación genuina por el futuro del Estado de Israel".

Las unidades se repartirán entre Hashmonaim, justo sobre la Línea Verde en el centro de Israel, y Givat Zeev y Beitar Illit, cerca de Jerusalén.

La mayoría de las potencias mundiales consideran ilegales los asentamientos israelíes en tierras que Israel tomó en la guerra de 1967 y numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU han pedido a Israel que detenga toda actividad de asentamiento.

"Para nosotros, todos los asentamientos son ilegales y contrarios a todas las resoluciones de legitimidad internacional", declaró a Reuters Wasel Abu Yousef, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina.

Israel afirma que los asentamientos son fundamentales para su seguridad y aduce conexiones bíblicas, históricas y políticas con el territorio.

Los ataques de colonos israelíes contra palestinos han ido en aumento.

Según un informe de la ONU, en octubre se registraron al menos 264 ataques contra palestinos en Cisjordania, el mayor total mensual desde que las autoridades de la ONU empezaron a hacer un seguimiento de estos incidentes en 2006.

Con información de Reuters