La saga "Avatar" podría crecer si se recortan los gastos tras "Fuego y cenizas"

Para James Cameron, tras el estreno de la película de 2025 "Avatar: Fuego y cenizas", es imperativo reducir costes para las futuras películas de la franquicia "Avatar".

Si el cineasta canadiense y neozelandés no encuentra la forma de "abaratar" los costes de producción, es posible que se dedique "a otra cosa" en lugar de hacer la cuarta y quinta películas de "Avatar", sobre las que en el pasado ha anunciado planes.

"Hay muchas, muchas variables por delante antes de poder hablar de la cuarta, la quinta y más allá", dijo a Reuters.

"Es un universo, como el de (George) Lucas, por ejemplo, es de final abierto. Solo he imaginado algunas historias más. Quizá continúe. Quizá no", añadió.

"Avatar: Fuego y cenizas", distribuida por Disney, se estrenará en cines el 19 de diciembre y continúa la historia del pueblo azul de los Na'vi. Sam Worthington interpreta a Jake Sully y Zoë Saldaña a su esposa, Neytiri.

Las tres películas de "Avatar" utilizan tecnología avanzada de captura de movimientos, lo que requiere un gran presupuesto.

A Cameron le preocupa que, con la popularización de las plataformas en internet, menos gente vea películas en los cines, incluidos sus proyectos de "Avatar". Sin embargo, sigue siendo optimista.

"Sigo pensando que la gente quiere vivir esa experiencia más profunda que tienes cuando no puedes pausar la película. En el momento en que puedes pausarla, la pierdes", dijo el ganador del Oscar.

Para el reparto, fue importante encontrar conexiones emocionales con sus personajes para mantenerse inmersos en el mundo de ficción.

"Pegué fotografías de víctimas de quemaduras por toda la caravana, fue horrible", dijo Oona Chaplin, que interpreta a la nueva antagonista llamada Varang, la líder Na'vi del clan que habita en el volcán.

Aunque dijo que no cree que lo repetiría, le ayudó a canalizar parte de la ira y el dolor de su personaje.

Del mismo modo, Zoë Saldaña, que repite su papel de Neytiri, dijo que ser madre en la vida real le ayudó a canalizar el dolor de Neytiri tras perder un hijo.

Cameron aplaudió la interpretación auténtica de cada uno de los actores y señaló que "Avatar" no utiliza ningún tipo de inteligencia artificial generativa para su desarrollo.

"Históricamente no hemos utilizado inteligencia artificial generativa en las películas de "Avatar". Creo que el gran público no sabe cómo hemos hecho estas películas. Piensan que se trata de algún tipo de ordenador y ahora de inteligencia artificial", añadió.

Aunque la idea de que los actores sintéticos sustituyan a los humanos preocupa al director de "Titanic", ve el valor de utilizar la inteligencia artificial como herramienta complementaria para apoyar los esfuerzos creativos.

