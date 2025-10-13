La localidad bonaerense de City Bell consolida este 2025 su perfil como nuevo polo gastronómico a menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires.
Reconocida por sus arbolados y ambiente tranquilo, las ofertas para sumergirse en su mundo de sabores se combinan también con una vida artística y cultura viva, erigiéndola así como una verdadera opción por descubrir cada fin de semana.
Desde cafeterías de especialidad y pastelerías artesanales hasta comida rápida y hamburgueserías, el portal local El Día destaca también la abundancia de locales de sushi y comida asiática. Las cervecerías artesanales, bares y coctelería, siguen estando entre las opciones. La nómina se completa con restaurantes y bistrós de autor; cocina internacional, espacios de sabores tradicionales y vermutería, entre otras sugerencias.
Tres lugares para comer en City Bell
Desafinado Club
Desafinado Club es un lugar único que combina la gastronomía con la música en vivo. En este restaurante-bar, la propuesta gastronómica se basa en platos con toques internacionales y creativos, y la mixología juega un rol importante. El ambiente es relajado y sofisticado, ideal para disfrutar de una noche con amigos o en pareja, mientras escuchas jazz en vivo. Un verdadero oasis urbano que ofrece una experiencia completa de sabores y sonidos.
Patio - Café de Especialidad
Un lugar perfecto para los amantes de las infusiones, los cafés especiales y los postres caseros. Patio - Café de Especialidad es un pequeño rincón en City Bell que ofrece una selección de cafés de calidad, tés aromáticos y pastelería artesanal. Además de ser un espacio ideal para un desayuno o merienda, este lugar es conocido por su excelente atención y ambiente relajado, lo que lo convierte en el sitio perfecto para un rato de descanso.
El Porteño | Bodegón de City Bell
Con quince años de historia y de una carta recientemente ampliada, El Porteño City Bell sumó en marzo al chef Eduardo Gamboa. Entre sus platos destacados resaltan las entradas, pastas artesanales, carnes a la chapa, empanadas, pizzas, sánguches, postres y también opciones de cafetería y merienda. Además, en cada fecha patria preparan platos especiales, como el locro y guisados.
¿Cómo llegar a City Bell desde CABA?
Para llegar a City Bell desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, deberás tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata (Ruta 2) y seguir hasta el km 41, donde se encuentra el acceso a City Bell. Desde allí, tomar el Camino Belgrano que conecta directamente con el centro de la ciudad.
Además, podés llegar en tren con el ramal a La Plata de del ferrocarril Roca.