Desde cafeterías de especialidad y pastelerías artesanales hasta comida rápida y hamburgueserías

La localidad bonaerense de City Bell consolida este 2025 su perfil como nuevo polo gastronómico a menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires.

Reconocida por sus arbolados y ambiente tranquilo, las ofertas para sumergirse en su mundo de sabores se combinan también con una vida artística y cultura viva, erigiéndola así como una verdadera opción por descubrir cada fin de semana.

La localidad bonaerense de City Bell consolida este 2025 su perfil como nuevo polo gastronómico

Desde cafeterías de especialidad y pastelerías artesanales hasta comida rápida y hamburgueserías, el portal local El Día destaca también la abundancia de locales de sushi y comida asiática. Las cervecerías artesanales, bares y coctelería, siguen estando entre las opciones. La nómina se completa con restaurantes y bistrós de autor; cocina internacional, espacios de sabores tradicionales y vermutería, entre otras sugerencias.

Tres lugares para comer en City Bell

Desafinado Club

Desafinado Club es un lugar único que combina la gastronomía con la música en vivo. En este restaurante-bar, la propuesta gastronómica se basa en platos con toques internacionales y creativos, y la mixología juega un rol importante. El ambiente es relajado y sofisticado, ideal para disfrutar de una noche con amigos o en pareja, mientras escuchas jazz en vivo. Un verdadero oasis urbano que ofrece una experiencia completa de sabores y sonidos.

Patio - Café de Especialidad

Un lugar perfecto para los amantes de las infusiones, los cafés especiales y los postres caseros. Patio - Café de Especialidad es un pequeño rincón en City Bell que ofrece una selección de cafés de calidad, tés aromáticos y pastelería artesanal. Además de ser un espacio ideal para un desayuno o merienda, este lugar es conocido por su excelente atención y ambiente relajado, lo que lo convierte en el sitio perfecto para un rato de descanso.

El Porteño | Bodegón de City Bell

Con quince años de historia y de una carta recientemente ampliada, El Porteño City Bell sumó en marzo al chef Eduardo Gamboa. Entre sus platos destacados resaltan las entradas, pastas artesanales, carnes a la chapa, empanadas, pizzas, sánguches, postres y también opciones de cafetería y merienda. Además, en cada fecha patria preparan platos especiales, como el locro y guisados.

¿Cómo llegar a City Bell desde CABA?

Para llegar a City Bell desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, deberás tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata (Ruta 2) y seguir hasta el km 41, donde se encuentra el acceso a City Bell. Desde allí, tomar el Camino Belgrano que conecta directamente con el centro de la ciudad.

Además, podés llegar en tren con el ramal a La Plata de del ferrocarril Roca.