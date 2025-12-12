Parece Nueva York, pero queda en Buenos Aires: el paseo navideño al aire libre para hacer en diciembre.

Hay un rincón navideño de la Ciudad de Buenos Aires que parece sacado de Nueva York, pero que queda en plena ciudad y que es ideal para conocer en diciembre, tanto en un paseo pensado para adultos como para ir con los chicos. Se trata de una galería comercial a cielo abierto llamada Casa Ángel, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. En épocas navideñas, se decora con una alfombra roja, luces y un gran árbol de Navidad en el centro.

Galería Casa Ángel: qué se puede hacer, dónde queda y horarios de apertura

Casa Ángel queda en la intersección de las calles Mcal. Antonio José de Sucre y Arcos (Belgrano). Abre todos los días de 9 a 20.30. Se puede visitar en un paseo al aire libre para caminar y mirar vidrieras o hacer alguna parada en los negocios de ropa y cafeterías, todas ellas con una estética navideña y decoraciones que vale la pena apreciar.

"Anteriormente en este lugar se ubicaba la residencia de Carlos Delcasse. una fabulosa construcción de 1900 que fue epicentro de la vida deportiva y política del barrio", contó el influencer Cronopio Viajero en su cuenta de TikTok.

El Barrio Chino, otro atractivo de Belgrano cerca de Casa Ángel

Cerca de Casa Ángel queda el Barrio Chino, un lugar que vale la pena recorrer: el Barrio Chino, una zona urbana de identidad oriental, repleta de negocios, locales y restaurantes asiáticos. Su entrada se ubica en la calle Juramento y Arribeños y se extiende a lo largo de varias cuadras.

Es uno de los puntos más concurridos en diciembre por su ambientación, sus locales gastronómicos y la variedad de productos típicos que ofrece. Al llegar a la entrada, se puede apreciar su icónico arco rojo, un punto clásico para sacarse fotos.

Una vez adentro, se puede recorrer supermercados asiáticos con productos importados, negocios de decoración, locales de regalos, bazares, negocios de ropa y puestos y restaurantes con comida oriental.

Se destaca por su enorme oferta gastronómica que incluye dumplings, ramen, bubble tea y pastelería taiwanesa o japonesa, ideal para hacer una parada durante el paseo. Lo mejor es que durante diciembre las calles suelen tener una decoración especial, y en algunos fines de semana se organizan actividades culturales o demostraciones relacionadas con la comunidad china.