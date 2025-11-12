El truco infalible para limpiar el baño y la cocina con un solo producto

El truco infalible para limpiar el baño y la cocina con un producto.

Si hay un ingrediente que no puede faltar en casa, es el bicarbonato de sodio. Este polvo blanco, económico y fácil de conseguir, se convirtió en un verdadero comodín del hogar: limpia, desinfecta y desodoriza con la misma eficacia que los productos industriales, pero sin dañar el medio ambiente ni dejar residuos químicos.

El súper truco para dejar el baño y la cocina impecables con bicarbonato de sodio

En el baño, el bicarbonato es ideal para eliminar manchas de sarro y devolver el brillo a las superficies. Solo hay que mezclar dos cucharadas con un poco de agua hasta formar una pasta espesa, aplicarla sobre el inodoro, la bacha o los azulejos, dejar actuar unos minutos y frotar con una esponja. El resultado es inmediato.

También se puede combinar con vinagre blanco para limpiar desagües o neutralizar olores. Basta con verter media taza de bicarbonato, seguida de media taza de vinagre, dejar que burbujee y enjuagar con agua caliente.

En la cocina, su versatilidad se multiplica. Sirve para limpiar mesadas, hornallas, piletas de acero inoxidable y ollas quemadas. Si la grasa está muy adherida, se puede potenciar con unas gotas de limón. Además, es un excelente desodorante natural, una buena opción es colocar un pequeño recipiente con bicarbonato dentro de la heladera ayuda a absorber los olores sin recurrir a fragancias artificiales.

Más allá de sus múltiples usos, su mayor ventaja es su sencillez y eficacia. Con un solo frasco de bicarbonato de sodio podés mantener impecables el baño y la cocina, ahorrar dinero y cuidar el planeta al mismo tiempo.