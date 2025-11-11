Viviana Canosa humilló en vivo a Karen Reichardt y la dejó en ridículo: "Esta mina no..."

Viviana Canosa humilló en vivo a Karen Reichardt y la dejó en ridículo: "En un cumpleaños" .

La periodista Viviana Canosa se la pudrió en vivo a Karen Reichardt, diputada electa de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires. Qué le dijo en Carnaval Stream.

"Está muy preocupada Karen Reichardt por los vecinos de La Matanza, la gente del Conurbano", dijo Canosa y continuó: "La verdad que es un chiste, porque unos días antes dijo 'el fin de semana voy a leer el reglamento'".

Luego, la conductora opinó que Karen Reichardt "cree que está en un cumpleaños", ya que "toma champagne" y "saluda gente garca". "Karen Reichardt cree que ese es el trabajo puntual de un diputado", sostuvo.

"Yo prefiero a la Karen Reichardt de la revista Playboy, porque era más auténtica, no era pretenciosa. No vendía algo que no era. Esta mina va a ser diputada, no tiene la menor idea. Ni siquiera tiene el domicilio en la provincia de Buenos Aires, o sea que no se pudo, ni siquiera, votar a ella misma", consideró Viviana Canosa.

Más críticas de Canosa a Karen Reichardt

Viviana Canosa ya había hecho críticas de Reichardt, principalmente cuando renunció José Luis Espert y ella quedó como cara visible de la boleta libertaria en las elecciones."¿Sabés lo que me sucede con esto? Me acuerdo más de Espert. Porque digo: ¿por qué llega Karen? Llega porque el narcodiputado se tuvo que ir. Y ahí me empiezo a volver loca, porque digo: se va el narcodiputado que era violento, agresivo, autoritario, que decía 'cárcel o bala', un sorete de persona, y llega una que te dice 'pongamos un muro de Berlín'", declaró Canosa en aquel momento.