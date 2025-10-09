Viviana Canosa no se guardó nada y fulminó a Karen Reichardt: "No podés".

La periodista Viviana Canosa fulminó a la primera candidata a diputada de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, por su repudiable propuesta de levantar un "muro" que divida a la "gente de bien" de "los kirchneristas". Qué le dijo Canosa en Carnaval Stream.

"¿Creés que a alguien le puede gustar vivir en una casilla? Pero, ¿sabés qué? Es más digna que vos la gente que vive en una casilla", lanzó Viviana Canosa en dirección a la candidata, quien realizó esa propuesta en 2023.

Luego, Canosa relató: "Yo he ido a tomar mate a lugares muy complicados del Conurbano y recorrí además la Argentina y, la verdad, no es gente que no quiere vivir mejor, eh. No es gente que no quiera un yate o una casita de ladrillos. Es gente que nació en un lugar incómodo".

"Por más que vos vivas bien y tengas una vida que te la ganaste, la tenés, perfecto, no podés hablar de la gente que vive en casillas como si te parece gente que vale menos", siguió y añadió: "¿Sabés lo que me sucede con esto? Me acuerdo más de Espert. Porque digo: ¿por qué llega Karen? Llega porque el narcodiputado se tuvo que ir. Y ahí me empiezo a volver loca, porque digo: se va el narcodiputado que era violento, agresivo, autoritario, que decía 'cárcel o bala', un sorete de persona, y llega una que te dice 'pongamos un muro de Berlín'".

Para Canosa, Karen Reichardt "no conoce" la Provincia

Al final de su descargo, Viviana Canosa le hizo una advertencia a Karen Reichardt, de cara a las elecciones del domingo 26 de octubre. "Es una mina que va a ir a una provincia, la provincia de Buenos Aires, una provincia intensa. No la conoce, no la entiende. ¿Con qué cree que se va a encontrar? Se va a encontrar con más casillas que yates, eh", opinó la periodista.