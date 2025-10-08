Polémico: Reichardt pidió un "muro" para separar "kirchneristas" de la "gente de bien"

La candidata cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, había impulsado tiempo atrás una polémica propuesta que se viralizó en redes sociales en las últimas horas cuando la justicia confirmó que debe ocupar el lugar del diputado José Luis Espert, quien decidió bajarse por sus vínculos con Fred Machado, sospechado por negocios con el narcotráfico.

Reichardt había grabado un video para la plataforma Tik Tok en el que proponía hacer un muro para separar a los "kirchneristas que les gusta vivir de las migajas del Estado" de los promotores del capitalismo. "Hagamos una cosa así: de este lado tenemos el capitalismo, (estamos) los que nos gusta crecer, las grandes empresas", propuso la candidata libertaria y continuó: (y del otro lado) los kirchneristas a los que les encanta vivir de las migajas del Gobierno, los Insaurraldes que se van en yate".

Se filtraron los violentos mensajes de Karen Reichardt la candidata de La Libertad Avanza contra Lionel Messi: "Forro"

Karen Reichardt, actual candidata a diputada por La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, en la Provincia de Buenos Aires, publicó tuits muy violentos contra Lionel Messi en el pasado. La exvedette de 56 años no quería al capitán de la Selección Argentina y lo dejó en claro a través de varios mensajes lapidarios a través de su cuenta oficial en X, que en aquel entonces se llamaba Twitter.

En esa época, la exactriz trabajaba como periodista deportiva en la televisión y se despachó contra el crack rosarino en diversas ocasiones mediante la mencionada red social. En los escritos posteados por ella misma, trató a "Leo" de "cagón", "forro" y "puto", entre otras cosas. La preferida del presidente Javier Milei hasta acusó a "La Pulga" de armar equipos para poner a sus "amigos" en la "Albiceleste".

Karen Reichardt odia a Messi: los tuits violentos de la candidata de La Libertad Avanza contra el capitán de la Selección Argentina

Todo comenzó allá por diciembre del 2015 cuando River Plate, equipo del que la exvedette es fanática, jugó la final del Mundial de Clubes contra el Barcelona de "Leo". En ese cotejo disputado en el Estadio Internacional de Yokohama (Japón), el delantero abrió la cuenta con un gol en el que tocó la pelota con la mano. Luego, fue una victoria contundente del equipo de Luis Enrique frente al de Marcelo Gallardo por 3-0, con otros dos gritos del uruguayo Luis Suárez.