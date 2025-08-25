La furgoneta ideal para los viajes en familia.

A la hora de ir de viaje o campamento en familia muchas personas eligen las tradicionales casas rodantes ya que ofrecen incontables comodidades, sin embargo, hay una furgoneta camperizada que llegó para destronarlas.

Se trata del nuevo modelo que lanzó Vandoit, una empresa estadounidense especializada en conversiones premium que desarrolló este vehículo que está basado en Ford Transit 2024 con techo medio y que es ideal para todo tipo de escapadas.

Esta furgoneta fue transformada en una casa rodante compacta que sorprende por su amplitud gracias a la ausencia de paredes entre la cabina y el área de descanso y pese a contar con un diseño minimalista, se destaca por su funcionalidad.

La zona frontal del vehículo funciona como espacio configurable para hasta seis personas y cuenta con una cama elevable manual operada con manivela desde las puertas traseras, lo cual evita fallas eléctricas y libera un garaje central considerable.

Las características de la Furgoneta de Vandoir

Este modelo viene en color rojo con llantas negras y ruedas Ultra con neumáticos Falken Wildpeak todo terreno, que sumadas a una suspensión elevadas, son ideales para esos lugares o caminos a los que las tradicionales casas rodantes no pueden llegar.

También cuenta con paneles solares de 400W, un toldo Thule manual y barras LED en el portaequipaje del techo, una escalera con portaneumático y compartimiento de carga en la parte trasera y un paragolpes Backwoods frontal que incluye un cabrestante de 5.443 kilos de capacidad.

Los sistemas incluyen una batería de 460 Ah con inversor de 2.000W, calentador de agua eléctrico de hasta 9 litros, aire acondicionado en techo y calefacción Espar, para poder utilizarla en cualquier momento del año. Este vehículo además tiene un marco deslizable soporta 340 kilos que también funciona como mesa exterior.

Si bien aún no se comercializa en el país, la furgoneta tiene precio desde 68.000 hasta 180.000 dólares, según equipamiento, el cual se adapta a las necesidades de cada comprador.

Características principales:

Base: Ford Transit 2024 techo medio

Motor: cabrestante de 12.000 lb (5.443 kg)

Energía: paneles solares 400W, batería 460 Ah, inversor 2.000W

Campamento: toldo Thule manual, barras LED, suspensión elevada

Interior: cama elevable manual, garaje central, marcos modulares aluminio

Capacidades: marco deslizable 750 lb (340 kg), asientos hasta 6 personas

Sistemas: aire acondicionado techo, calefacción Espar, heladera cofre

Agua: tanque extraíble, bomba, calentador eléctrico 2,5 galones

Precio: desde 68.000 a 180.000 dólares, según configuración