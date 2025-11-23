Fórmula 1: así quedó la lucha por la Copa de Constructores tras el Gran Premio de Las Vegas

Red Bull está tercero en la tabla de constructores.

Tras las victorias de Lando Norris en México y Brasil que le permitieron tomar la punta en el campeonato sobre su compañero, Max Verstappen volvió a demostrar su poderío este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas. Sin tener el mejor coche, el neerlandés se las arregló para terminar segundo en la clasificación, que debió disputarse con los neumáticos full wet e intermedios de lluvia debido al estado de la pista tras las precipitaciones que hubo en Nevada.

En la largada, el vigente campeón de la Fórmula 1 evitó un incidente con Norris y luego aprovechó un error del británico para convertirse en el nuevo líder de la carrera en la primera curva, posición que mantuvo durante los cincuenta giros. De esta manera, Red Bull sumó 25 puntos en el Circuito callejero de Las Vegas, donde Yuki Tsunoda volvió a quedar al debe tras salir desde el pitlane y cruzar la línea de meta en el decimocuarto lugar.

Por su parte, McLaren sumó con sus dos pilotos, ya que Norris finalmente recuperó el segundo lugar y terminó detrás de Verstappen, mientras que Oscar Piastri heredó el cuarto puesto de Andrea Kimi Antonelli, quien había recibido una sanción por falsa largada. A pesar de esto, el italiano quedó quinto y no perdió más que una posición, por lo que fue un fin de semana positivo para Mercedes, sobre todo por el podio de George Russell.

El equipo que no la pasó muy bien fue Ferrari, que evidenció una notoria recuperación de Charles Leclerc, pero el monegasco quedó atascado detrás del duelo entre Antonelli y Piastri y terminó sexto a pesar de tener un ritmo que tranquilamente podía haberlo llevado al podio. En cuanto a Lewis Hamilton, el británico pasó de largar en la última fila a finalizar décimo y, aunque llegó a los puntos, la escudería perdió terreno considerablemente con sus rivales en la lucha por el subcampeonato.

Por otro lado, Williams, Racing Bulls y Sauber celebraron algunos puntos con Carlos Sainz, Isack Hadjar y Nico Hülkenberg, que terminaron séptimo, octavo y noveno, respectivamente. Claro que también hubo equipos que no lograron sumar este fin de semana, como son los casos de Haas, Aston Martin y Alpine, que no vieron comprometidos sus puestos en la tabla con estos resultados.

Así terminaron los pilotos que sumaron este fin de semana.

Tabla de posiciones de la Copa de Constructores tras el GP de Las Vegas

McLaren: 786 puntos. Mercedes: 423. Red Bull: 391. Ferrari: 371. Williams: 117. Racing Bulls: 86. Aston Martin: 72. Haas: 70. Sauber: 64. Alpine: 22.

Verstappen todavía tiene chances de ganar el título.

¿A qué hora corre la F1 la próxima carrera?

La Fórmula 1 volverá el próximo fin de semana con el GP de Qatar, que se realizará en el Circuito Internacional de Lusail bajo el formato sprint. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la penúltima fecha del campeonato: