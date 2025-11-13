El RB21 tiene motor nuevo para el cierre de la temporada.

Desde la visita a Ciudad de México, Max Verstappen comenzó a perder terreno con los McLaren, justo cuando parecía que repuntaba hacia una recuperación en el campeonato de la Fórmula 1. El punto más bajo se dio este fin de semana en la clasificación del GP de Brasil, en la que no pudo pasar de la Q1 y quedó relegado al decimosexto lugar, lo que motivó a Red Bull a romper con la norma del parque cerrado.

Tanto es así que la escudería austriaca le cambió todos los componentes al motor Honda del piloto neerlandés, lo que vino acompañado por modificaciones en la configuración del RB21. Como consecuencia, Verstappen debió partir del pitlane, desde donde mostró una notable recuperación que lo llevó a terminar en el tercer lugar, detrás de Lando Norris, el ganador de la vigesimoprimera fecha de la F1, y de Andrea Kimi Antonelli.

El hecho de que el tetracampeón del mundo haya sufrido una pinchadura en el inicio de la carrera y deba pasar por boxes para cambiar los neumáticos hizo que pierda un tiempo valioso, lo que deja la duda de qué habría pasado sin ese incidente. Donde hizo ruido toda la mejoría de rendimiento que tuvo el RB21 fue en McLaren, donde Norris se mostró preocupado por la velocidad de Max y Andrea Stella puso en duda la legalidad de lo hecho por Red Bull.

Y es que cada año los equipos de la máxima categoría tienen un límite presupuestario del dinero que pueden usar en el desarrollo de los monoplazas, lo que hace que el director de McLaren cuestione el nuevo motor puesto por el equipo de Milton Keynes. “Este tipo de cambio de motor es también un reto para el reglamento, porque me interesaría saber si el coste de este motor está ahora incluido en el tope presupuestario o no”, señaló Stella en declaraciones rescatadas por Motorsport.

“Si el motor se ha cambiado por razones de rendimiento, debería estar incluido en el tope presupuestario, así que vamos a ver si es así o no”, agregó el ingeniero. De esta manera, McLaren pone presión a las autoridades de la F1 para controlar a Red Bull, que esta temporada tuvo muchos gastos con los accidentes protagonizados por Yuki Tsunoda, aunque claro que la escudería británica no tiene manera de acceder a los registros contables que los austriacos entregarán a la FIA al término de la temporada.

Verstappen todavía tiene chances de ganar el título.

Norris no descarta a Verstappen en el campeonato

A pesar de su victoria en el GP de Brasil, Lando Norris quedó inquieto con la recuperación de Max Verstappen, que giró más rápido que el británico durante gran parte de la carrera. De ahí que el piloto de McLaren haya manifestado su preocupación al respecto. “Estoy seguro de que Max será una amenaza en las carreras, y en el campeonato nunca se sabe”, afirmó el líder del campeonato, que le saca 49 puntos al neerlandés a falta de tres fechas para el cierre de la temporada.