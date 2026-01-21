Gimnasia vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

El duelo entre Gimnasia y Racing Club correspondiente a la fecha 1 se disputará en el estadio el Bosque desde las 19:30 (hora Argentina), el sábado 24 de enero.
El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Gimnasia.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Leandro Rey Hilfer.
Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 2: vs River Plate: 28 de enero - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Aldosivi: 2 de febrero - 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Barracas Central: 9 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Estudiantes: 15 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Gimnasia (Mendoza): 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 2: vs Rosario Central: 28 de enero - 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Tigre: 2 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Argentinos Juniors: 7 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Banfield: 14 de febrero - 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Boca Juniors: 20 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
Horario Gimnasia y Racing Club, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas
- Colombia y Perú: 17:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
- Venezuela: 18:30 horas