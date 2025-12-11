Desesperados gazatíes sacan barras de hierro de los escombros para construir tiendas

Un trabajador palestino remodela y endereza barras de acero recuperadas de casas destruidas utilizando herramientas básicas, en medio de una grave escasez de materiales de construcción, en Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza

Mientras el invierno se cierne sobre Gaza, los palestinos desplazados se dirigen cada día a las casas destruidas por Israel. Allí arrancan varillas de hierro de las paredes y las utilizan para apuntalar sus endebles tiendas o venderlas para ganarse la vida en un enclave que tardará años en recuperarse de la guerra.

Las barras se han convertido en un objeto solicitado en Gaza, donde se enredan entre los escombros dejados por una campaña militar israelí que ha salvado pocas casas. Algunos residentes pasan días golpeando el grueso cemento para extraerlas, otros realizan el agotador trabajo durante una semana o más.

Con solo herramientas rudimentarias como palas, picos y martillos, el trabajo avanza a paso de tortuga.

LA ONU AFIRMA QUE LA GUERRA GENERÓ 61 MILLONES DE TONELADAS DE ESCOMBROS

Antes las barras ayudaban a sostener las paredes de cemento de las casas familiares, hoy se destinan a tiendas de campaña que se necesitan con urgencia cuando bajan las temperaturas por la noche. Las fuertes tormentas ya han sumergido las escasas pertenencias de muchos habitantes de Gaza, agravando su miseria.

Wael al-Jabra, palestino de 53 años y padre de seis hijos, estaba montando una tienda de campaña improvisada, tratando de unir con un martillo dos barras de acero.

"No tengo dinero para comprar madera, por supuesto. Así que tuve que sacar este hierro de la casa. La casa tiene cinco pisos. No tenemos nada aparte de Dios y esta casa que nos cobijaba", dijo.

En noviembre, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dijo que la guerra en Gaza había generado 61 millones de toneladas de escombros, basándose en estimaciones basadas en imágenes por satélite.

La mayor parte de estos escombros pueden retirarse en siete años si se dan las condiciones adecuadas.

UNA VARILLA PUEDE COSTAR 15 DÓLARES

Una varilla metálica de 10 metros cuesta a las familias desplazadas 15 dólares, una cantidad excesiva porque muchas apenas tienen dinero en efectivo.

El grupo miliciano palestino Hamás desencadenó el conflicto tras atacar Israel el 7 de octubre de 2023, matando a 1.200 personas y llevándose a 251 a Gaza como rehenes, según cálculos israelíes. Israel respondió con una campaña militar que mató a más de 70.000 personas y arrasó Gaza.

Cargando pesados cubos de escombros y empujando una carretilla, Suleiman al-Arja, de 19 años, describió un día típico en la búsqueda de barras de hierro.

"Pasamos por casas destruidas y nos ponemos de acuerdo con el propietario. Nos da a elegir entre limpiar la casa (retirar los escombros) a cambio de hierro o limpiar la casa a cambio de dinero. Le decimos que queremos el hierro y empezamos a romper el hierro. Como puede ver, pasamos una semana, a veces semana y media", explica.

LA ATENCIÓN SE CENTRA EN LA LUCHA DIARIA POR VIVIR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió reunir una fuerza internacional de estabilización y un plan de desarrollo económico para reconstruir y dar energía a Gaza, empobrecida incluso antes de la guerra. Los palestinos de Gaza no pueden mirar tan lejos a pesar de que en octubre se alcanzó un alto el fuego. Cada día es una lucha para los palestinos que han visto planes de paz ir y venir durante muchas décadas.

Sus mentes se centran en encontrar formas de sobrevivir, cada día.

"Hacemos este trabajo para conseguir comida y bebida, para cubrir nuestros gastos y no necesitar a nadie, así que nos ganamos la vida con medios y esfuerzo halal (legítimos). Estas son mis manos", dijo Haitham Arbiea, de 29 años.

Los palestinos acusan a Israel de privar a Gaza de las barras de hierro.

Un representante israelí dijo a Reuters que los materiales de construcción se consideran artículos de doble uso —artículos de uso civil, pero también potencialmente militares— y no se permitirá su entrada en Gaza hasta la segunda fase del plan de paz liderado por EEUU. El responsable citó la preocupación de que los materiales pudieran utilizarse para la construcción de túneles, que han sido utilizados por Hamás.

(Redacción de Michael Georgy; edición de Alexandra Hudson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)