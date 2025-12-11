Guardiola resalta fortaleza del City tras vencer al Real Madrid

Liga de Campeones de la UEFA - Real Madrid vs Manchester City

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, elogió la resistencia y determinación de sus jugadores tras remontar y conseguir una victoria por 2-1 ante el Real Madrid en el encuentro de Liga de Campeones disputado este miércoles en el Santiago Bernabéu.

A pesar de unos primeros 30 minutos deslucidos, en los que el City se mostró vulnerable ante el implacable juego ofensivo del Real Madrid, el gol del empate de Nico O'Reilly y el penalti transformado por Erling Haaland anularon el tempranero tanto inicial de Rodrygo y dieron a los visitantes tres puntos vitales en la fase de grupos.

Guardiola admitió que su equipo había sido el segundo mejor en las fases iniciales del partido, pero alabó el carácter que les permitió recuperarse de un flojo comienzo.

"Hemos estado aquí varias veces y jugamos mucho, mucho mejor que hoy y no ganamos", dijo Guardiola sobre las anteriores visitas del City al Bernabéu. "En los primeros 25 minutos, hasta el gol de Nico, fueron mucho mejores que nosotros. Aceptaré el resultado, pero sé que tenemos que ser mejores. Sé que en febrero y marzo, si pasamos, el nivel que exigiremos será más alto que el de hoy".

El City mostró una mayor compostura tras adelantarse en el marcador, con Jeremy Doku y Phil Foden causando problemas a la defensa del Real Madrid en la segunda parte. Guardiola elogió a Doku.

"Cada vez que perdíamos el balón, ellos amenazaban, especialmente con Vinícius Jr, muchas, muchas veces", dijo Guardiola. "Fue bueno marcar un gol porque nos ayudó a volver al partido. Jeremy Doku ha estado extraordinario hoy, al igual que otros jugadores. Ha sido una buena experiencia para nosotros estar aquí, para muchos jugadores nuevos que vienen por primera vez a este estadio, donde es tan difícil jugar".

"Tengo que estar muy agradecido a los jugadores. Estoy contento", añadió. "He estado aquí muchas veces en estos últimos años. Hemos librado muchas batallas y hemos sido mucho mejores que hoy, pero no hemos conseguido ganar. Esto es una realidad".

Con el City ahora cuarto en la clasificación del grupo con 13 puntos, Guardiola espera que su equipo mantenga esta resistencia en los dos últimos partidos de la fase de liga para asegurarse un puesto entre los ocho primeros y la clasificación directa para octavos de final.

Con información de Reuters