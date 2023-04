El dramático momento de Ducatenzeiler en El Loco y el Cuerdo que preocupó a Azzaro: "Tomando pastillas"

El dramático momento de Andrés Ducatenzeiler en vivo, cuando casi se desmaya en vivo en El Loco y el Cuerdo. "Pará, tomá agua, termino el programa", quiso calmarlo el conductor Flavio Azzaro.

Andrés Ducatenzeiler pasó un dramático momento en El Loco y el Cuerdo, el programa que conduce Flavio Azzaro en YouTube con el expresidente de Independiente como compañero. Más allá del debate habitual en el ciclo acerca de la actualidad del fútbol argentino, la crisis del "Rojo" provocó que el exdirectivo casi se desmayara en vivo.

En plena emisión nocturna del lunes 10 de abril de 2023, los dos protagonistas opinaron acerca del caos tanto institucional como deportivo en el club de Avellaneda. Por lo tanto, "Duka" tomó la palabra, destrozó a la cúpula actual integrada por varios integrantes del PRO y estuvo a punto de colapsar al aire hasta que el presentador lo frenó en seco.

La crisis de Duka en vivo que alarmó a Azzaro: "Te subió la presión"

Todo cuando comenzó cuando ya casi iban dos horas de El Loco y el Cuerdo y el periodista deportivo, fanático de Racing, chicaneó a su amigo por Independiente: "No te vayas a la B boludo eh, que sino quién te va a aguantar... Si te vas a la B es una cagada". Ese disparador fue suficiente para que el exmandamás del "Rey de Copas" entre 2002 y 2005 desatara una impresionante catarsis que estuvo cerca de terminar muy mal con su salud.

"Duka" comenzó con los dardos para Juan Marconi, el vicepresidente segundo de la institución: "El mentiroso ese que se pasó un año incentivando a los pibitos... ¡Mentiroso! Le mentiste a la gente de Independiente y metiste a toda esta runfla... Qué mentirosos resultaron ser. ¡Pedazos de embusteros!". "¡Sinvergüenzas! Ahora lo quieren echar a (Fabián) Doman para privatizar y gerenciar. Voy a contar todo", estalló tras la mención al actual presidente del "Rojo".

"¡Ni un poquito lo quieren lo quieren a Independiente! ¡Me chupa un huevo el descenso, el clásico con Racing! ¿Saben lo que me importa? Que usan a Independiente para la política, para la gobernación de la Provincia de Buenos Aires", continuó Ducatenzeiler en la referencia para Cristian Ritondo, quien armó parte de esta Comisión Directiva y aspira a ser el gobernador por Juntos por el Cambio. "Hoy hizo una operación Gustavo López (el periodista de Radio La Red), que sacó al aire al diputando Ritondo que dijo que él es hincha nada más... ¿Ah sí? ¿Y por qué suspendiste las elecciones hace un año y las mandaste a un juzgado macrista para presentar a una agrupación que no se podía presentar (porque no tenía los avales)?", profundizó.

"¡No le mientan más al hincha de Independiente porque un día esa escupida para arriba les va a caer en la cara! ¡Que nos importe Independiente, en la B, en la F o en la A! ¿Ahora lo quieren voltear a Doman después de que lo usaron? ¿Juicio a (Hugo) Moyano? ¡Háganle juicio a Moyano y a los diez que estuvieron con él si tienen huevos! Porque saben que no va a prosperar el juicio", siguió Andrés con relación al antecesor de Doman en el cargo. "Además, aseguró que "es todo política barata" y que "mandaron a los periodistas ensobrados a parar a la gente" que los insultaba en el estadio tras la derrota ante Estudiantes de La Plata como local.

Furioso y completamente sacado, Ducatenzeiler aseguró que "usan a Independiente como rehén para ganar la Provincia de Buenos Aires, pero no la van a ganar". "¡Se van a quedar sin la Provincia y sin Independiente también, porque lo que están haciendo es de sinvergüenzas!", reiteró. Azzaro, que había estado callado, irrumpió por primera vez y le dijo "pará, Andrés, pará. Te va a hacer mal, boludo". "¿Qué carajo me importa? Quieren sacar a Doman para venir con los qataríes, ustedes hundieron a Independiente", siguió en la suya su compañero.

"¿Y me mandan al psicólogo a mí? ¡Usan nuestros impuestos! Jamás pusieron algo en Independiente ustedes: sacaron, sacaron y sacaron", insistió "Duca". "Pará boludo, tomá agua. Tomá agua, dale. Pará Andrés, ya está", le recomendó Flavio mientras le acercaba el vaso. "¡Y los de la hinchada (la barrabrava), decidan de qué cuadro son! Hoy había una foto con el jefe de Seguridad de Independiente previo a un clásico, ¿de qué carajo hablaban?", continuó con su ira. "Pará. Tomá agua, amigo. Relajate, boludo, que no te va a hacer bien. Te va a hacer mal a la salud", repitió el conductor. "Pará Gustavo López de hacer operaciones, que ya te conocemos todos", amplió el exdirigente. "Morena Beltrán, que te preguntabas por qué silbaban en la segunda fecha, ¡dos días tenés en el fútbol! Pensás que porque estás en ESPN podés decir cualquier cosa. Para defender a la familia Marconi, que nos mandó al descenso y ahora volvieron para mandarnos de nuevo", protestó.

Sin embargo, Ducatenzeiler no aflojó y también destrozó a Héctor Grindetti, vice primero e intendente de Lanús: "¿Cuándo fuiste a Independiente? Metiste a todo tu aparato de comunicación de Lanús, que lo paga el ciudadano con sus impuestos. Ahora te arrastrás en la pollera de (Patricia) Bullrich, igual que Ritondo", lo cruzó. "¡Y me mandó al psicólogo Ritondo! ¡Delincuentes, chorros! Vos les hacías gestos obsenos a las mujeres en el Congreso, ¿y yo tengo que ir al psicólogo?", siguió "Duca". "Andrés, pará, relajate un poco", le pidió Flavio mientras su compañero se quedaba sin aire y estaba muy mal.

No obstante, los dardos continuaron para Ritondo: "Te fuiste de Mataderos a vivir a la Avenida Libertador después de chupársela a (Mauricio) Macri. En la puta vida fuiste a un partido de visitante y ahora querés quedarte con el club". "Ya está, boludo, ya te estás haciendo mal. Ya dijiste todo", lo retó su amigo. "Marconi, nos mentiste a todos en la cara... Dijiste que tenías equipos de trabajo, que venía lo moderno, y cuando te presenté a la gente no conocías a nadie", siguió Ducatenzeiler. "Pará, boludo, ya está. Termino el programa eh, termino el programa. Nos vamos. Me estás haciendo poner mal a mí, te ponés muy mal y no te das cuenta. ¿No ves que te estás poniendo mal? Nos estás haciendo poner mal a todos y nosotros te queremos, boludo", le aconsejó Azzaro.

"Me dijiste que estuviste tomando pastillas todo el fin de semana, hoy lo mismo... No te sirve de nada, me dijiste que te subió la presión", profundizó Flavio. "No te puedo permitir que hagas esto, como amigo... Si el costo es tu salud no, boludo. No me gusta ser parte de que te pongas mal. Relajate un poco que te hace mal. Pará", cerró el conductor. "Son soretes comprados", culminó "Duka".