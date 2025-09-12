Masiva vacunación contra el dengue: PBA inmunizará a todas las personas que lo soliciten

A días de comenzar la primavera, y previendo que con las altas temperaturas el mosquito del dengue aflore en la región, desde el gobierno de Axel Kicillof anunciaron que realizarán una masiva campaña de vacunación contra el dengue.

Desde el ministerio de Salud bonaerense, a cargo de Nicolás Kreplak, informaron que se “amplió la campaña de vacunación contra el dengue” y, desde el próximo lunes 15 de septiembre, “la dosis estará disponible para todas las personas de entre 15 y 59 años que vivan en cualquier municipio bonaerense”. Un dato no menor es que “se vacunará a todas las personas que lo requieran; hayan tenido o no la enfermedad”.

Según informaron desde la cartera sanitaria, “en principio serán enviados 22.100 turnos a quienes ya se habían anotado en la etapa inicial y que no fueron citados por encontrarse fuera de la población objetivo de la primera parte de la campaña que estaba dirigida sólo a jovenes y adultos de entre 15 y 59 años que hubieran transitado la enfermedad”.

“Ahora podrán solicitar un turno todas las personas dentro de la franja etaria que deseen recibir la vacuna”, aclararon. La puesta en marcha de la segunda etapa del “Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue” será posible gracias a la inversión realizada por el Gobierno provincial para adquirir 500 mil dosis del insumo, que llegan a medida que se fabrican.

El paso a paso para pedir un turno

Para requerir la aplicación de la vacuna, las personas deberán registrarse en Mi Salud Digital, y se les asignará vía mail, un día y horario para concurrir a inmunizarse. La vacunación estará disponible para todas las personas de entre 15 y 59 años de cualquier municipio bonaerense.

Una vez asignada la cita por correo electrónico, las y los bonaerenses podrán acercarse a cualquiera de los vacunatorios disponibles en los 135 municipios de la Provincia, que pueden consultarse en la página www.gba.gob.ar/vacunacion/, y serán inmunizados de forma gratuita; sin necesidad de orden médica.

Para el Gobierno nacional "no es prioridad"

En marzo de 2024, y en medio de un masivo brote de dengue que ya se extiende por varias provincias del país y provocó la muerte de 79 personas, el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni había dicho que para el gobierno de Javier Milei "por ahora" no ven "la necesidad" de incluir la vacuna contra la enfermedad dentro del calendario obligatorio o garantizar la distribución desde el Estado nacional.

"Por ahora no vemos la necesidad", aseguró Adorni en su conferencia de prensa diaria en Casa Rosada y explicó que esto se debe a que la inmunidad recién se generaría "tal vez en cuatro meses cuando el mosquito quizás ya no sea un inconveniente". Además, sostuvo que "su efectividad tampoco está comprobada". Restará saber si la postura del Gobierno es la misma para este año.