Tras dinamitar el diálogo anterior, Trump y Netanyahu presentan una nueva propuesta de tregua

Trump y Netanyahu ofrecen una conferencia de prensa en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos Donald Trump presentó un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza. En una conferencia junto al primer ministro israelí Benjamín Netanhyahu dio su consentimiento al preacuerdo pero al igual que Trump puso a Hamas contra la pared: dijo que si no aceptan esta nueva oferta Israel "va a terminar el trabajo por sí solo". Por ahora hay cautela, sin reacción del grupo islamista que controla la Franja ni de los países árabes que según Trump están al tanto y acompañan el preacuerdo. La última vez que Netanyahu dijo que apoyaba una propuesta de paz de Estados Unidos fue hace casi dos meses y minutos después bombardeó la mesa de negociaciones en Qatar. Fuentes diplomáticas qataríes y egipcias dijeron a AlJazeera que ya entregaron la propuesta a Hamas.

El primer ministro israelí, opinó que este acuerdo significa un "paso fundamental" para "acabar con la guerra en Gaza" y plantear un "escenario que facilite la paz" en todo Medio Oriente. Y afirmó: "Estoy de acuerdo con su plan para terminar con la guerra en Gaza que devolverá Israel todos los rehenes; acabará con la capacidad militar de Hamas y su liderazgo político y garantizará que Gaza no vuelva a ser un peligro para Israel".

Como primer punto del acuerdo, Trump especificó que Hamas debe liberar a los rehenes vivos y fallecidos "en un plazo de 72 horas" y enfatizó en que es "muy importante" que los padres de los fallecidos reciban esos cuerpos dado que eso supondría "el final inmediato de la guerra". "No solo de Gaza sino de la guerra como tal. Hay un compromiso por parte de los países árabes y musulmanes, no han firmado pero acepto su palabra, para la desmilitarizicón de Gaza lo antes posible", siguió. Según explicó el presidente de Estados Unidos el acuerdo contempla que Hamas quede sin "capacidad militar" y el desarme de "todas las organizaciones terroristas de la zona". Entre los países que según Trump están al tanto y dieron su apoyo, nombró al mandatario de Egipto Alaa Abdelfatá Al Sisi y al de Pakistán, Asif Ali Zardari.

Seguidamente, dijo que ambas partes (Israel y Hamas) van a "acordar un período de tiempo" en el que las Fuerzas de Israel (FDI) se retiren del territorio palestino. "En miles de años en los que Israel por fin puede acabar con este trabajo de destruir la amenaza de Hamas. Espero que lleguemos a un acuerdo de paz. Si Hamas no lo acepta, ellos serán los responsables que esto no funcione, pero tengo la sensación de que vamos a recibir una propuesta afirmativa. Todo el mundo entiende que el resultado final es la eliminación de cualquier peligro en la región", agregó el republicano.

El presidente estadounidense, Trump, se reúne con el primer ministro israelí, Netanyahu, en la Casa Blanca en Washington

En otra instancia, el acuerdo llama a la creación de un cuerpo internacional que lo llamaremos la 'Junta de la Paz', "un comité de paz que no se va a crear para que obedezca a mis órdenes, serán los líderes de los países árabes, Israel y cualquiera que haya participado", explicó. Agregó que participarán, entre otros, el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, y que en los próximos días se darán a conocer la totalidad de los integrantes. Trabajarán, apuntó, con el Banco Mundial para "reclutar" y "formar a un nuevo gobierno para los palestinos" junto con "tecnócratas" de todo el mundo. Trump enfatizó que las "facciones terroristas y Hamas" no participarán de la Junta de la Paz.

Un mapa de cómo sería la salida de las FDI de la Franja de Gaza

Punto por punto qué dice el acuerdo de paz entre Gaza e Israel que presentó Trump y leyó Netanyahu: