Con apoyo internacional, el Gobierno de Formosa impulsa 24 proyectos para gestionar de forma sostenible sus bosques

La provincia de Formosa avanza en la implementación de 24 iniciativas de manejo forestal sostenible en el marco del Proyecto de Pagos Basados en Resultados de REDD+ de la Argentina (período 2014-2016), financiado por el Fondo Verde para el Clima. El objetivo central es consolidar una gestión sostenible de los bosques nativos, reducir la deforestación y mejorar las condiciones de vida de las comunidades que habitan en territorios forestales.

Según se informó oficialmente, durante el último trimestre de 2024 y lo que va de 2025 la provincia concentró sus esfuerzos en dos líneas principales: el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las instituciones encargadas de formular y ejecutar proyectos, y la consolidación de espacios de gobernanza local para la toma de decisiones participativa en torno al uso del bosque.

Formosa fue un actor clave en la reducción de la deforestación y de las emisiones de gases de efecto invernadero que permitieron al país acceder al financiamiento internacional de REDD+ para el período 2014-2016. Sobre esa base, se puso en marcha una cartera de proyectos que combinan producción, conservación y enfoque social.

Dentro del paquete de 24 iniciativas se destacan diez proyectos de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI). Esta estrategia busca compatibilizar la actividad ganadera con la conservación de los bosques nativos mediante prácticas de bajo impacto ambiental. La meta es avanzar hacia sistemas foresto-ganaderos libres de deforestación, manteniendo la cobertura boscosa, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, al tiempo que se sostiene la producción y se mejora la situación de las familias rurales.

En paralelo, se encuentran en ejecución 11 Planes Integrales Comunitarios (PIC), diseñados y gestionados junto a comunidades locales e indígenas que habitan territorios con bosques nativos. Estos planes apuntan a ordenar el uso del territorio, fortalecer el arraigo, mejorar los ingresos y garantizar la integridad ambiental de las áreas bajo manejo. Para ello integran acciones de conservación, aprovechamiento sostenible de productos forestales, iniciativas productivas y componentes sociales.

A estas iniciativas se suma un Plan de manejo de cuenca forestal, que apuesta a una planificación de escala territorial sobre la Cuenca Forestal Pirané-Pozo del Tigre. El enfoque de cuenca permite articular a distintos sectores (productivo, ambiental, social) y niveles institucionales para identificar problemas, priorizar intervenciones y definir un Plan Estratégico de Manejo Forestal Sostenible. Para este objetivo se conformó una Mesa Técnica de la cadena forestal maderera de la cuenca, cuyo segundo encuentro está previsto para el 12 de diciembre, con el fin de presentar y discutir el plan de trabajo.

El esquema provincial también incluye dos proyectos del Programa Productora de Bosques Nativos (PPBN), orientados a grupos de mujeres que viven y producen en territorios forestales. Estas iniciativas buscan reducir brechas de género, visibilizar el rol de las mujeres en la gestión del bosque y fortalecer la sostenibilidad ambiental de sus emprendimientos.

El programa promueve el diseño de actividades productivas con enfoque de igualdad, la participación de las mujeres en los espacios de gobernanza forestal y la generación de información que permita incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas del sector.

La inversión total prevista para estas 24 propuestas supera los 5 millones de dólares en obras y bienes financiados por el Fondo Verde para el Clima. Los recursos se orientan a infraestructura básica para el manejo forestal, equipamiento, asistencia técnica y fortalecimiento de las organizaciones involucradas.

Formosa cuenta con una superficie de bosques nativos que abarca cerca del 60% de su territorio, lo que la coloca entre las provincias con mayor cobertura boscosa del país. Tras la sanción de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la provincia avanzó en su propio Programa de Ordenamiento Territorial (Ley 1660), ampliando la protección a todos los ambientes y estableciendo criterios de uso que, según se destaca, superan los estándares nacionales.