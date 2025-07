El cantante de Turf habló tras haber revelado que debe más de 20 años de Aysa.

Joaquín Levinton se encuentra en el centro de la escena de la música y no precisamente por los recitales que tiene con Turf. Es que semanas atrás, se supo que el cantante de 50 años acumula una deuda millonaria con la empresa de agua Aysa y en medio de la privatización de Javier Milei y el decreto que habilita el corte de servicio por falta de pago, el artista rompió el silencio y habló de este tema.

"Aysa, algo que se llama Aysa que no sé lo que es. Recibo mensajes todos los días que quieren que vaya a pagar. Y debo 20 años porque me quedó afuera del pago del débito. La deuda que acumulo es millonaria. Pero no me saben explicar cómo tengo que pagarles", había dicho Levinton en diálogo con Infobae. Semanas más tarde y en plena privatización de Aysa por decisión del gobierno de Milei, Levinton se refirió a la deuda con la empresa.

En qué terminó la deuda millonaria de Joaquín Levinton con Aysa

"Es incorrecto, no fueron 20 años, fueron 23", lanzó con un tono bromista sobre la cantidad de años que estuvo sin abonar en diálogo con Radio Con Vos. "Es cierto que es mi domicilio, lo tuve que pagar a la fuerza porque lo vendí a ese domicilio hace un mes y medio, antes de que suceda toda esta charla", reveló el cantante de Turf.

"Finalmente tampoco lo pagué de la manera que me ofrecían pagar, primero, porque me hacían hablar con una computadora y yo no hablo con computadoras. No me gusta tener que ir... viste, no tengo paciencia. Y apreto mal el número siempre. Entonces tengo que volver a empezar. Y ahí me da bronca", relató fiel a su estilo. Levinton terminó afirmando que no lo pagó de manera directa, sino que se lo descontó a la persona que le compró la casa.

Los detalles de la privatización de Aysa

Mediante la firma del DNU 493/2025, establecido en el marco de la Ley Bases 27.742 de mediados de 2024, declaró “sujeta a privatización” a la empresa estatal de agua corriente Aysa en la jornada del martes 22 de julio. Este decreto reemplaza a más de 100 artículos del actual régimen regulatorio aprobado en 2006 y ahora podrá ahora garantizar financiamiento con los fondos de la explotación, cortar el servicio en caso de mora y comercializar excedentes de agua potable o capacidad cloacal con autorización del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). Además, también se integra un “Plan Director de Mejora Estratégica” para priorizar inversiones de infraestructura y habilita un período de transición de hasta cinco años con el objetivo de mantener el equilibrio económico-financiero del contrato.